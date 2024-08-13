Muğla'da Üretici Birliklerine Yeni Destekleme Modeli - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muğla'da Üretici Birliklerine Yeni Destekleme Modeli

Muğla\'da Üretici Birliklerine Yeni Destekleme Modeli

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birinci derece tarımsal amaçlı örgüt ve üyelerine yönelik yeni destekleme modeli, Muğla'da üç üretici birliği için yürürlüğe girdi. Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ve Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği üyeleri, hayvancılık desteklemelerinde ilave destek alabilecek.

13.08.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birinci derece tarımsal amaçlı örgüt ve üyelerine yönelik yeni destekleme modeli, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Muğla'da toplam üç üretici birliği, ilave desteklerden yararlanma hakkı kazandı.

Muğla'da gerekli yeterliliği sağlayabilen üç adet tarımsal amaçlı birlik ve kooperatif, 'Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi' almaya hak kazandı. Yeni düzenleme ile Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ve Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği üyeleri, hayvancılık desteklemelerinde ilave destek alabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Hayvancılıkta Planlı Üretim" süreci, yeni destekleme modelinin yürürlüğe girmesiyle ivme kazandı. Temel hayvancılık desteklerinin dışında, 'Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt' belgesine sahip üretici birliklerine ilave destek öngören karar, yürürlüğe girdi. Karara göre Muğla'daki üç tarımsal örgüt ve üyeleri, hayvancılık desteklemelerine ilave destek almaya hak kazandı. Tarımsal üretim ve hayvancılığın bütün kategorilerinde verimli, kaliteli ve sürdürülebilir üretim sağlamayı amaçlayan yeni düzenlemeler, planlı üretimi teşvik etmenin yanı sıra üreticilerin de bütçesini büyük oranda rahatlatacak.

Muğla'da birinci derece tarımsal örgüt kriterine sahip üç oluşum var

Muğla il genelinde ilave desteklerden yararlanacak üretici birlikleri; Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ve Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği olarak belirlendi. Bu örgütlere ilave desteklerin yanı sıra düşük faizli özel kredi ve/veya faiz indirimi ile Bakanlık organizasyonlarında temsil hakkı da sunulacak.

Resmi Gazete'nin 26 Temmuz 2024 tarihli sayısında yayınlanan hayvancılık desteklerinde bu örgütlere üye/ortak üreticilere sağlanan ilave destekler şöyle belirlendi. Buzağı ve malak desteğinde birinci derece örgüt desteği hayvan başına 200 lira. Küçükbaş hayvancılıkta oğlak ve kuzu desteği hayvan başına ilave 40 lira. Arılı kovan desteği kovan başına 20 lira. Çiğ sütü birinci derece örgüt üzerinden pazarlayanlara litre başına ilave 2 katsayı ödeme yapılacaktır. Besilik sığır desteği hayvan başına ilave 100 lira.

Saylak'tan üretici birliklerine 'Hayırlı olsun' mesajı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'da üç üretici birliğinin Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri karşılamasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Üretim açısından bu belgeyi çok önemsiyoruz. Üç birliğimizin bu kriterleri karşılıyor olması, Muğla'mızın tarım sektöründe kaliteyi ve standartları yükseltme adına atılan çok önemli ve değerli bir adımdır. Kendilerine, memleketimiz adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Milas, Milas, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'da Üretici Birliklerine Yeni Destekleme Modeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 17:30:46. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Üretici Birliklerine Yeni Destekleme Modeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement