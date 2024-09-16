Muğla'da Yangınlardan Etkilenen Üreticilere Fidan Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Yangınlardan Etkilenen Üreticilere Fidan Desteği

Muğla\'da Yangınlardan Etkilenen Üreticilere Fidan Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen mahalleler öncelikli olmak üzere ücretsiz ceviz ve zeytin fidanı dağıtımına başlıyor. 'Her Kapıda Bir Fidan' projesi ile desteklenen tarım üreticileri, yangın sonrası topraklarını yeniden yeşillendirecekler.

16.09.2024 11:36  Güncelleme: 11:38
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Muğla'da yaşanan orman yangınları, üreticilerin, vatandaşların zarar gören bahçeleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi "Her Kapıda Bir Fidan" projesi başlatarak yangından etkilenen mahalleler öncelikli olmak üzere il genelinde ücretsiz ceviz ve zeytin fidan dağıtımına başlıyor.

Verimli toprakları, başat ürünleri ile tarım kenti olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi üreticilere meyve fidanı desteğine devam ediyor. "Her Kapıda Bir Fidan" projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi il genelinde yangınlardan etkilenen mahalleler öncelikli olmak üzere ceviz ve zeytin fidanı dağıtacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 258 bin zeytin, kestane, badem, ceviz, keçiboynuzu fidanı dağıtarak yaklaşık 10 bin dekar toprağın fidanlarla buluşmasını sağladı. "Her Kapıda Bir Fidan" projesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://mugla.bel.tr/fidantalep linkinden ve 0 (252) 212 62 90 telefon numarasını arayarak başvurularını yapabilecekler.

Başkan Aras; "Yangınlardan sonra topraklarımız tekrar yeşillenecek"

Verimli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğla'da üreticilere her alanda destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras özellikle yangın bölgesindeki arazilerin yeşillenmesi için projeler ürettiklerini belirtti. Başkan Aras; "Muğla'mızda yaşanan yangınlar sonrası ekiplerimizi derhal sahaya göndererek kaybettiğimiz zenginliklerimiz ve üreticilerimizin zararları ile ilgili çalışma başlattık. Özellikle çam balının başkenti olan Muğla'mızda arıcılarımızın kovanları yangınlarda büyük zarar gördü. Büyükşehir olarak arıcılarımıza kovan ve arıcılık malzemeleri desteği vereceğiz. Aynı zamanda meyve fidanı desteği ile de üreticilerimiz yangından zarar gören arazilerinde fidanlarını toprakla buluşturacak. Kaybettiğimiz ormanlarımızı eski haline döndüremezsek de kararan topraklarımızı tekrar yeşillendireceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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