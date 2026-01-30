Başkan Aras, 502 milyonluk yol ve altyapı yatırımını yerinde inceledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, üniversite bölgesi olması nedeniyle yoğun öğrenci nüfusuna ev sahipliği yapan Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde kapsamlı bir dönüşüm çalışması yürütülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, saha ekiplerinden proje süreci hakkında bilgi aldı.

Beş etap halinde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesinde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404. Sokakta ise bin 500 metre olmak üzere yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapılacak.

Proje çerçevesinde 7 bin metre yağmur suyu hattı ve 6 bin metre içme suyu hattı döşenirken, 200 metrelik dere ıslahı gerçekleştirilecek ve güzergah üzerinde iki adet köprü niteliğinde menfez inşa edilecek. Bu çalışmalar sayesinde özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan su taşkınlarının önüne geçilmesi, bölgedeki altyapı kaynaklı sorunların kalıcı olarak çözülmesi, yaya ve araç güvenliğinin artırılması ve ulaşımın daha kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Başkan Aras: "Geleceği düşünen, insan odaklı yatırımlar yapıyoruz"

Sahadaki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan yatırımların yalnızca bugünü değil, Muğla'nın geleceğini de planlayan çalışmalar olduğunu vurguladı.

Başkan Aras, "Kötekli ve Yeniköy, öğrencilerimizin yoğun olarak yaşadığı, her geçen gün büyüyen bölgelerimizden biri. Burada yaptığımız çalışmalarla sadece yolları yenilemiyor, günlük yaşamı kolaylaştıran, güvenli ve konforlu bir çevre oluşturuyoruz. Altyapısı güçlü, planlı ve yaşanabilir bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir-ilçe ayrımı yapmadan, tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Yatırımların planlı ve koordineli şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Aras, "2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL'lik yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL'lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda Muğla'nın her ilçesinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA