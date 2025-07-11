Muğla'da Yerel Tohum Distilasyon Tesisi Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'da Yerel Tohum Distilasyon Tesisi Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Muğla\'da Yerel Tohum Distilasyon Tesisi Ekonomiye Katkı Sağlıyor
11.07.2025 12:16  Güncelleme: 12:20
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Yerel Tohum Distilasyon Tesisi, tıbbi aromatik bitkileri işleyerek katma değer sağlıyor. Lavanta ve kekik gibi bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, çeşitli ürünlere dönüştürülerek pazarlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Yerel Tohum Distilasyon Tesisi, hem kent genelinden, hem de çevre illerden gelen tıbbi aromatik bitkileri işleyerek bölge tarımına katma değer sağlıyor. Bugüne kadar 12 farklı bitkiden toplam 1600 litre uçucu yağ elde edilirken, lavanta ve kekik gibi bitkilerin suyu da değerlendirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Tesisin sunduğu hizmet yalnızca Muğla ile sınırlı kalmıyor; Aydın, İzmir ve Antalya gibi illerden gelen talepler de karşılanıyor. Elde edilen uçucu yağlar, sıvı sabun, şampuan, kolonya, güneş kremi gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülerek kooperatifler aracılığıyla pazarlanıyor.

Ören: "Lavantalarımızdan elde ettiğimiz yağı ekonomiye kazandırıyoruz"

Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören elde edilen yağlardan çeşitli ürünler elde ettiklerini söyleyerek: "Büyükşehir Belediyemizden aldığımız 200 bin adet tıbbi aromatik bitkiyi, Koku Vadisi projesi kapsamında toprakla buluşturduk. Lavantaların hasat dönemindeyiz. Buradan elde ettiğimiz uçucu yağları sıvı sabun, şampuan, kolonya, güneş kremi gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek pazarlıyoruz. Bu süreçte desteğini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz" dedi.

Paşalı: "Lavanta çiçeklerimi yağa dönüştürüp kooperatifimize satacağım"

Filiz Paşalı elde ettiği ürünleri kooperatife satarak gelir elde edeceğini belirterek: "Büyükşehir'den aldığım 6 bin adet lavantayı Akçaova Mahallemizdeki arazime diktim. Üretmiş olduğum lavantaların çiçeklerini hasat ederek bugün distilasyon tesisine getirdim. Burada ürünümü yağa dönüştürerek kooperatifimize satacağım. Bu süreçte destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum"

Babacık: "Tesisimize gelen ürünlerden uçucu yağ elde ediyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli Gıda Teknikeri Ahmet Babacık vatandaşların verilen hizmetten memnun olduğunu belirterek: "Yerel Tohum Merkezi'ndeki Distilasyon Tesisimizde vatandaşlarımızdan, vakıflardan, kooperatiflerden ve Koku Vadisi proje alanından gelen tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağ elde ediyoruz. Verdiğimiz hizmetten vatandaşlarımız çok memnun kalıyor" dedi.

Başkan Aras: "Muğla'nın toprağına, üreticisine ve geleceğine yatırım yapıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras distilasyon merkezi ile ürünlerin katma değere dönüştüğünü belirterek, "Muğla'nın bereketli topraklarını koruyarak üretimi desteklemek, bizim temel önceliklerimizden biri. Yerel Tohum Distilasyon Tesisimiz bu anlayışın somut bir örneği. Kadın üreticilerimizden kooperatiflerimize kadar herkesin emeğini katma değere dönüştüren bu merkezle sadece tarımsal üretimi değil, kırsal kalkınmayı da güçlendiriyoruz.

Lavanta, kekik, adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, sabun, şampuan ve kolonya gibi ürünlerle hem iç pazarda hem de dış pazarda karşılık buluyor. Bu süreç, yerelden kalkınmanın ve sürdürülebilir ekonominin güçlü bir halkasıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin her adımında yanında olmaya, onları sadece desteklemekle kalmayıp aynı zamanda birlikte üretmeye ve birlikte büyümeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla'da Yerel Tohum Distilasyon Tesisi Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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