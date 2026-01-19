Muğla Büyükşehir, Menteşe\'de yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde yürüttüğü 502 milyon 28 bin TL'lik büyük yol yatırımlarına ek olarak, ilçe merkezinde 3 ayrı noktada toplam 51 milyon 170 bin TL tutarında sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Özer Türk Caddesinde yol yenilendi

Menteşe Belediyesi ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Emirbeyazıt Mahallesi Özer Türk Caddesi'nde başlatılan sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Çalışmayla birlikte yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Kötekli ve Yeniköy'de 502 Milyon TL'lik dev yatırım

Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe'nin Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde başlatılan, altyapıdan üstyapıya uzanan 502 milyon 28 bin TL'lik yol yatırımı kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje ile bölgede uzun yıllar boyunca güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Kolejler bölgesinde çalışmalar devam ediyor

Kolejler bölgesinde yer alan 10, 11, 12, 14, 15, 24 ve 25'nci sokaklarda zemin düzenleme, plentmiks temel serimi, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım imalatları sürüyor. Bölgedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Atatürk Bulvarı daha konforlu hale gelecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluk alanında bulunan Atatürk Bulvarında da sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek. Yapılacak çalışmayla bulvarın ulaşım kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Başkan Aras: "Ulaşımı güçlendiren yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mızın merkezinden kırsal mahallelerine kadar ulaşım altyapısını güçlendirmek için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Menteşe ilçemizde Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli yol yatırımlarının yanı sıra ilçe merkezinde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırıyoruz" dedi.

Yatırımların planlı ve koordineli şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Aras, "Belediyelerimizle iş birliği içinde, altyapıdan üstyapıya kadar kalıcı ve uzun ömürlü çözümler üretiyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha güvenli, konforlu ve çağdaş bir ulaşım ağı sunmak. 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL'lik yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL'lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda Muğla'nın her ilçesinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA