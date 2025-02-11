Muğla'daki Elektrik Santrali, Kömür Kıtlığı Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla'daki Elektrik Santrali, Kömür Kıtlığı Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Muğla\'daki Elektrik Santrali, Kömür Kıtlığı Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Yatağan Elektrik Üretim AŞ, yeraltı maden ruhsatının iptali nedeniyle kömür kıtlığı sorunuyla yüzleşiyor. 2000 çalışan, iş kaybı korkusu yaşıyor. Enerji üretiminde yaşanacak aksaklık, bölgesel ekonomik krize yol açabilir.

11.02.2025 12:28  Güncelleme: 12:34
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Muğla'da faaliyet gösteren ve yerüstü maden rezervleri tükenen Yatağan Elektrik Üretim AŞ aleyhine açılan dava sonucu firmanın yeraltı maden ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle kömür sıkıntısı yüzünden elektrik üretim tesisi kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Uzun süredir kömür krizinin yaşandığı santralde çalışan ve aileleriyle birlikte 8 bini bulan 2 bin işçinin bu yüzden işsiz kalma korkusu yaşamaya başladığını belirten Türk-İş'e bağlı Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik "Yerli kömür ile 1 milyon konutun elektrik tüketimini karşılayan ve yeraltı kömür rezervlerine erişimden başka çaresi kalmayan santral yeraltında kömür arama çalışmaları başlattı. Ancak, Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında yer altı arama ruhsatının iptal edilmesi için dava açtı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi, dava sonunda maden arama ruhsatının iptal edilmesine karar verdi. Yıllık 5 milyon ton yerli kömür gereksinimi bulunan santral, 3 ünitesiyle tam kapasite çalıştığında 3.3 TWh elektrik üreterek ekonomiye yılda 225 milyon dolarlık katkı sağlıyor. Şu anda yüksek kömür maliyetlerine rağmen başka bölgelerden temin ettiği kömürle yarı kapasite ile çalışan santralin kömür sorununa çözüm bulunamaması halinde üretimini tamamen durdurmak zorunda kalacağı belirtiliyor. Bu durumda, 2 bin çalışanın işinden olacağı ve bölgede 'sosyoekonomik' bir krizin yaşanmasından da endişe ediyoruz" diyerek sorunun çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

Yerli kömür kaynaklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik yasal bir düzenlemeye gereksinim duyulduğunu da kaydeden Fatih Erçelik, "Gelişen teknolojiler sayesinde doğaya ve çevreye duyarlı yöntemlerle yeraltı rezervlerinin değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Enerji, ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından biri. Bunun yanında burası bir yandan ürettiği enerji ile yıllık ülke ekonomisine 225 milyon dolarlık katkı sağlarken diğer yandan da 2 bin kişilik çalışanı ile aynı zamanda ciddi bir istihdam oluşturuyor. Burası kapanması halinde işsizliğin de ciddi derecede artacağı ve büyük ekonomik kayıplar yaşanacağı dikkate alınmalıdır" diyerek sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yatağan, Enerji, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'daki Elektrik Santrali, Kömür Kıtlığı Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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