Muğla\'dan Mayıs\'ta 107 Milyon Dolar İhracat

Başta su ürünleri, bal, börülce gibi ürünlerde Türkiye'de üretim ve ihracat rekoru kıran Muğla, yaş sebze ve meyve, madencilik gibi sektörlerde de Ege ve Muğla ekonomisine önemli katkılar sunuyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Mayıs ayında yüzde 4,8 azalışla 1 milyar 557 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'nin ihracatı ise Mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Muğla Mayıs ayında Ege İhracatına 107 milyon dolar katkı sundu.

Ege Bölgesindeki birçok sektörün Mayıs ayı ihracatı gerilerken, Ege ve Türkiye ihracatının büyük bölümünün karşılandığı Muğla'da su ürünleri sektörü yüzde 3 artı kaydetti. Mayıs ayında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 3 artışla 154 milyon dolar, Ege Maden İhracatçıları Birliği 128 milyon dolarlık ihracatla Mayıs ayını geride bıraktı.

Muğla'nın mayıs ayı ihracatı 107 milyon dolar

Ege Bölgesi, Mayıs ayında 2 milyar 583 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İzmir'de yerleşik iki serbest bölge İzmir'in ihracatına 255 milyon dolarlık katkı sağladı. Denizli, Mayıs ayında 382 milyon dolar, Manisa 344 milyon dolar ihracat yaptı. İzmir, Denizli ve Manisa'dan sonra Muğla Mayıs ayında 107 milyon dolarlık ihracatı ile dikkat çekti.

İhracatçı varlığını güçlendirmeye devam ediyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Mayıs ayında yaşanan takvim etkisinin ihracat rakamlarına yansıdığını belirterek, "Milli ve dini bayramlar nedeniyle geçen yıla göre yaklaşık 6 iş günü eksik çalıştığımız bir ayı geride bıraktık. Bu durum Ege Bölgesi ihracatında yaklaşık 500 milyon dolarlık bir kayba neden oldu. Ancak ihracatçımız üretmeye, istihdam oluşturmaya ve yeni pazarlarda varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Mayıs ayında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz ihracatlarını artırarak pozitif ayrıştı" dedi.

19 milyar dolar seviyesini aşmayı hedefliyoruz

Avrupa Birliği ve ABD pazarlarında talebin canlılığını sürdürdüğüne dikkat çeken Öztürk, "En büyük iki ihracat pazarımız olan AB ve ABD'den gelen siparişlerde olumlu sinyaller alıyoruz. Haziran ayıyla birlikte ihracat performansımızın yeniden ivme kazanmasını ve yıllık bazda Ege İhracatçı Birlikleri ihracatının 19 milyar dolar seviyesini aşmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA