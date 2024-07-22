Muğla, Ege'nin tarımsal ürünler ihracatında liderliğini sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla, Ege'nin tarımsal ürünler ihracatında liderliğini sürdürüyor

Muğla, Ege\'nin tarımsal ürünler ihracatında liderliğini sürdürüyor

Muğla, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamüller ihracat lideri olarak son bir yılda 1 milyar 624 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Ege'nin tarımsal ürünler ihracatında liderliğini koruyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nde ise Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği en büyük katkıyı sağlamıştır.

22.07.2024 12:00
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Türkiye'nin su ürünleri ve ve hayvansal mamüller ihracat lideri durumundaki Muğla'dan son bir yıllık dönem içinde 1 milyar 624 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Ege'nin tarımsal ürünler ihracatında liderliğini sürdürüyor.

Yıllık 18,2 milyar dolar ihracat yapan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nde, bu ihracata en büyük katkıyı 2 milyar 430 milyon dolarlık tutarla Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği alırken ikinci sırayı tarımsal ürünler ve tarımsal ürünler içinde de su ürünleri ve hayvanlaş mamüller sektörü elde etti.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatından 7,4 milyar dolarlık ihracatla yüzde 41 pay alan tarım sektörleri arasında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği son 1 yıllık dönemde 1 milyar 624 milyon dolarlık ihracat performansıyla tarım sektörleri arasında ihracat şampiyonu oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği, iştigal sahasındaki ürünlerin ihracatına getirilen tedbir kararlarına rağmen geçtiğimiz 1 yıllık süreçte ihracatını yüzde 2 artırmayı başardı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ihracat tedbirleri kaldırıldığı takdirde Ege Bölgesi'nde, 2 milyar doları geçecek ilk tarım sektörü olacağının ipuçlarını veriyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla, Ege'nin tarımsal ürünler ihracatında liderliğini sürdürüyor - Son Dakika

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