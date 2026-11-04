Muğla ekimde 133,4 milyon dolarlık ihracatla Ege\'nin dördüncü ihracatçı ili oldu

Muğla, 2026 yılı ekim ayında gerçekleştirdiği 133,4 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan dördüncü il oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ise ihracat liderliğini sürdürdü.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2026 yılının ocak-ekim döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artırarak 15,3 milyar dolardan 16,2 milyar dolara yükseltti. Birliklerin son bir yıllık ihracatı da yüzde 5 artışla 18 milyar 500 milyon dolardan 19 milyar 364 milyon dolara ulaştı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatta zirvede

Ege Bölgesi ve Türkiye'nin su ürünleri ihracatında önemli merkezlerinden biri olan Muğla'nın öne çıktığı Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 4 artırarak 186,8 milyon dolara çıkardı. Bu rakamla birlik, EİB bünyesinde ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştiren birlik oldu.

Muğla Ege'nin dördüncü ihracatçı ili oldu

Ekim ayında 133,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Muğla, Ege Bölgesi illeri arasında dördüncü sırada yer aldı. Aynı dönemde Aydın 117,7 milyon dolar, Balıkesir ise 116,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Muğla'nın ihracat performansında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün önemli payı bulunurken, kent Ege Bölgesi'nin ihracatında öne çıkan iller arasındaki yerini korudu.

Öztürk: 2026 yılının son çeyreğine güzel bir giriş yaptık

"20 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşmak için ekim ayında büyük bir adım attık" diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, "Bu çizgimizi sürdürerek 2027 yılının ilk çeyreğinde 20 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmamız için finansmana erişim sorunumuzun çözüme kavuşması gerekiyor. TCMB'nin faiz indirim kararının devamının gelmesini bekliyoruz. Döviz dönüşüm desteğinde ihracatçılarımızın beklentilerini karşılamayan 1 Ekim 2026 tarihli yeni uygulamanın yeniden değerlendirilmesini ve ihracatçılarımızın lehine düzenlenmesini istiyoruz. İhracat yalnızca döviz kazandıran bir faaliyet değil; üretimi, istihdamı, yatırımı ve teknolojik gelişimi besleyen bir ekonomik kalkınma modeli. Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi, üretim gücünü uluslararası pazarlara taşımasına bağlı. Bunun için ihracatçılarımızın yolundaki taşları temizlememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.