Muğla haber: YK Enerji, Milas'ın Çamlıca Köyü'nde ulaşım sorununa çözüm oldu - Son Dakika
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Muğla haber: YK Enerji, Milas'ın Çamlıca Köyü'nde ulaşım sorununa çözüm oldu

17.10.2022 15:16
Muğla haber: YK Enerji, Milas'ın Çamlıca Köyü'nde ulaşım sorununa çözüm oldu

Muğla haberler: Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), Muğla'nın Milas ilçesindeki Çamlıca Köyü'nün iki kilometrelik yolunun yenileme ve yeniden düzenlenmesini üstlendi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), Muğla'nın Milas ilçesindeki Çamlıca Köyü'nün iki kilometrelik yolunun yenileme ve yeniden düzenlenmesini üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, istihdamının yüzde 75'ini çevre köylerden sağlayan YK Enerji, köylerin kalkınmasına destek olacak faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda şirket, Milas'taki Çamlıca Köyü'nün iki kilometrelik yolunun yenileme ve yeniden düzenlenmesini üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Genel Müdür Yardımcısı Nilgül Pelit, köylerin eksikliklerini gidermek için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Milas, bizim evimiz. Her iki santralimizin bulunduğu bölgedeki köylerle yakın bir ilişki içindeyiz. Bu bölgede yaşayan hemşerilerimizin hayat kalitesini artırmak, köylerin eksikliklerini gidermek için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Bu kapsamda Çamlıca Köyü'nün yol ihtiyacını da giderdik, artık ulaşım daha konforlu ve kısa bir hale geldi."

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Kaynak: AA

Çamlıca, Yeniköy, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla haber: YK Enerji, Milas'ın Çamlıca Köyü'nde ulaşım sorununa çözüm oldu - Son Dakika

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