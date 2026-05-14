MSKÜ'de kariyer ve eğlence bir arada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSKÜ'de kariyer ve eğlence bir arada

MSKÜ\'de kariyer ve eğlence bir arada
14.05.2026 14:50  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kariyer Şenliği 2026' etkinliği, öğrenciler ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek kariyer planlama, staj ve iş fırsatları hakkında bilgi edinmelerini sağladı. Eğlenceli aktivitelerle dolu gün, çeşitli söyleşilerle zenginleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) öğrenciler ile sektör temsilcilerinin bir araya geldiği 'Kariyer Şenliği 2026' etkinliği düzenlendi. 'Kampüsten Sektöre: Geleceğe İlk Adım' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, MSKÜ Tören Alanı ve Edebiyat Fakültesi Yaşar Özlem Amfisinde yapıldı.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler; kariyer planlama, sektör buluşmaları, söyleşiler ve sosyal etkinliklerle dolu bir gün geçirdi.

Etkinlik kapsamında, gün boyu devam eden fuar alanı ziyaretleri ve sektör buluşmalarında öğrenciler, farklı alanlardan firma temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı buldu. Programda dans gösterisi, DJ performansları ve konser gerçekleştirilirken, Asya Kültürü Topluluğu tarafından yapılan kostüm yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, birbirinden güzel aktivitelerle hem yılın stresini attı hem de doyasıya eğlendi. Etkinlik akşam saatlerinde gece sinemasıyla devam etti. Kariyer söyleşileri ise Edebiyat Fakültesi Yaşar Özlem Amfisi'nde gerçekleştirildi.

Söyleşiler kapsamında; Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç 'Kariyerden Fazlası: Değer Üretmek', Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen 'Mermer Sektöründe Mirası Devralmak: Geleceği Yeniden Planlamak', Kariyer yolculuğunda ilk adımlar, zorluklar ve çözüm yolları üzerine Çiğdem Eyilikbilir ve Su Kaydırakları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör ise girişimcilik konularında katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğe; MSKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Gökçe ve Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ile Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Avcı, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş ile Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç da katıldı. Protokol üyeleri etkinlik alanında kurulan stantları ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.

"Kariyer Şenliği 2026" ile öğrencilerin lider firmalarla tanışması, kariyer ve sektör bağlantıları kurması, staj ve iş fırsatları hakkında bilgi edinmesi hedeflendi. Bu etkinlikle, gençlerin kariyer yolculuklarına yön verecek önemli buluşmalardan biri olması amaçlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MSKÜ'de kariyer ve eğlence bir arada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:34:23. #7.13#
SON DAKİKA: MSKÜ'de kariyer ve eğlence bir arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.