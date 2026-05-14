MSKÜ\'de kariyer ve eğlence bir arada

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) öğrenciler ile sektör temsilcilerinin bir araya geldiği 'Kariyer Şenliği 2026' etkinliği düzenlendi. 'Kampüsten Sektöre: Geleceğe İlk Adım' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, MSKÜ Tören Alanı ve Edebiyat Fakültesi Yaşar Özlem Amfisinde yapıldı.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler; kariyer planlama, sektör buluşmaları, söyleşiler ve sosyal etkinliklerle dolu bir gün geçirdi.

Etkinlik kapsamında, gün boyu devam eden fuar alanı ziyaretleri ve sektör buluşmalarında öğrenciler, farklı alanlardan firma temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı buldu. Programda dans gösterisi, DJ performansları ve konser gerçekleştirilirken, Asya Kültürü Topluluğu tarafından yapılan kostüm yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, birbirinden güzel aktivitelerle hem yılın stresini attı hem de doyasıya eğlendi. Etkinlik akşam saatlerinde gece sinemasıyla devam etti. Kariyer söyleşileri ise Edebiyat Fakültesi Yaşar Özlem Amfisi'nde gerçekleştirildi.

Söyleşiler kapsamında; Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç 'Kariyerden Fazlası: Değer Üretmek', Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen 'Mermer Sektöründe Mirası Devralmak: Geleceği Yeniden Planlamak', Kariyer yolculuğunda ilk adımlar, zorluklar ve çözüm yolları üzerine Çiğdem Eyilikbilir ve Su Kaydırakları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör ise girişimcilik konularında katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğe; MSKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Gökçe ve Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ile Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Avcı, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş ile Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç da katıldı. Protokol üyeleri etkinlik alanında kurulan stantları ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.

"Kariyer Şenliği 2026" ile öğrencilerin lider firmalarla tanışması, kariyer ve sektör bağlantıları kurması, staj ve iş fırsatları hakkında bilgi edinmesi hedeflendi. Bu etkinlikle, gençlerin kariyer yolculuklarına yön verecek önemli buluşmalardan biri olması amaçlanıyor. - MUĞLA