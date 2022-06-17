Muğla Teknopark Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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Muğla Teknopark Olağan Genel Kurulu yapıldı

17.06.2022 14:00
Muğla Teknopark Olağan Genel Kurulu yapıldı

Akyaka Yücelen Otel toplantı salonunda yapılan olağan genel kurul toplantısı başkanlık divanı seçimi ile başladı.

Akyaka Yücelen Otel toplantı salonunda yapılan olağan genel kurul toplantısı başkanlık divanı seçimi ile başladı. Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bayraktaroğlu ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül başkanlık divanına seçildi.

Muğla Teknopark Genel Müdürü Dr. Barış Ethem Süzek Muğla Teknopark'ın güncel durumu hakkında sunum yaptı. Ardından faaliyet raporları, bilanço ve gelir tabloları okundu. Müzakere edilen faaliyet raporları, bilanço ve gelir tabloları genel kurul tarafından oy birliğiyle ibra edildi. Şirket esas sözleşmesindeki değişiklikler görüşülerek karara bağlandı.

Yeni yönetim kurulu üyelerinin, Yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarının seçimi ile genel kurul sona erdi. Genel kurulda, Yönetim Kurulu Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Başkan Yardımcısı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, olurken Yönetim Kuruluna Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Mehmet Dişçigil, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, Kılıç Holding sahibi Orhan Kılıç ve Mevlüt Acar seçildi.

Kurulduğu günden bugüne yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Muğla Valisi Orhan Tavlı yeni seçilen yönetim kurulu başkanına ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA

Muğla Teknopark Olağan Genel Kurulu yapıldı
Muğla Teknopark Olağan Genel Kurulu yapıldı
Muğla Teknopark Olağan Genel Kurulu yapıldı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla Teknopark Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

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