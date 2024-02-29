Muğla Valisi İdris Akbıyık, kamu yatırımları ve projeleri hakkında toplantı düzenledi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri ile toplantıda bir araya gelerek, devam eden, tamamlanan ve planlanan kamu yatırımları ve projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
2023 yılında hayata geçirilen ve 2024 yılında planlanan yatırımlar ile projelerin değerlendirildiği toplantıda; Vali İdris Akbıyık, kamu kurumlarının yatırım faaliyetleri, eğitim, sağlık, ulaşım ve haberleşme yatırımları, alternatif turizm ile ilgili projeler ile ilin altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Vali İdris Akbıyık, dünyada eşi benzeri bulunmayan doğal zenginlikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın ve ülkemizin en önemli turizm merkezi olan ve son yıllarda tarım, sağlık, eğitim, madencilik, enerji vb. sektörlerde büyük bir potansiyeli bünyesinde barındıran Muğla'nın her noktasına yapılacak hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.
Muğla'nın büyüme potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirten Vali İdris Akbıyık, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de son yıllarda kapsamlı bir dönüşüm meydana gelmiştir. İlimiz ekonomisine katma değer sağlayacak tüm yatırım ve projeleri önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilerleyen ülkemizin müreffeh geleceğine katkı sunmak adına her türlü imkanları en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Tüm sektörlerde sürdürülebilir gelişimimiz için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz." Dedi.
Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya yatırımcı kamu kurum müdürlerinin yanı sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Vali Yardımcıları Murat Sarı ve Ayhan Yazgan katıldı. - MUĞLA
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