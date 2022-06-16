Muğla'ya 5 ayda 438 bin 511 turist geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'ya 5 ayda 438 bin 511 turist geldi

16.06.2022 12:17
Muğla'ya 5 ayda 438 bin 511 turist geldi

Tüm dünyada Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve uluslararası hava trafiğindeki kısıtlamanın kaldırılmasından sonra Muğla'ya bu yılın ilk 5 aylık döneminde 2021 yıllarına oranla gelen turist sayısında yüzde 855 artış yaşandı.

Tüm dünyada Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve uluslararası hava trafiğindeki kısıtlamanın kaldırılmasından sonra Muğla'ya bu yılın ilk 5 aylık döneminde 2021 yıllarına oranla gelen turist sayısında yüzde 855 artış yaşandı.

2021 yılının ilk 5 aylık döneminde Muğla'ya 45 bin 911 yabancı turist girişi olurken, 2022 yılının ilk 5 aylık ödeminde 438 bin 511 yabancı turist girişi oldu. 2021 yılının tamamında Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 83 bin 589 kişi olarak gerçekleşmişti.

Gelen turistin yüzde 57'si İngiliz.

Muğla'ya en azla turist getiren ülkelerin ilk 5 sırasında İngiltere 252 bin 632, Almanya 29 bin 039, Rusya Federasyonundan 25 bin 622, Polonya'dan 22 bin 877, Hollanda'dan 20 bin 241 yabancı turist geldi. Muğla'ya gelen turistlerin yüzde 57'sini İngiltere oluşturuyor.

Muğla'ya turist girişinin yapıldığı Uluslararası Dalaman ve Milas- Bodrum Havalimanı ile birlikte 10 deniz gümrük kapısı bulunuyor. Gelen turistlerin 254 bin 713'u Dalaman Havalimanı, 129 bin 237'si ise Milas-Bodrum Havalimanından giriş yaptı. 54 bin 561 yabancı turist ise Marmaris, Bozburun, Bodrum, Mantarburnu, Fethiye Göcek, Datça, Güllük, Turgutreis ve Yalıkavak limanlarından giriş yaptı. - MUĞLA

Muğla'ya 5 ayda 438 bin 511 turist geldi
Muğla'ya 5 ayda 438 bin 511 turist geldi
Muğla'ya 5 ayda 438 bin 511 turist geldi
Muğla'ya 5 ayda 438 bin 511 turist geldi

YORUMLAR
500
Bodrum'da yabancı turist hareketliliği başladı Bodrum'da yabancı turist hareketliliği başladı
Kaynak: İHA

Koronavirüs, Bodrum, turist, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla'ya 5 ayda 438 bin 511 turist geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'ya 5 ayda 438 bin 511 turist geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement