Muhammet Öztürk EİB Koordinatör Başkanı

Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanlığına seçildi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, nisan ayında tamamlanan genel kurul toplantılarının ardından şekillenen EİB Başkanlar Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, EİB Koordinatör Başkanlığına oy birliğiyle Muhammet Öztürk getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, EİB ihracatının son 3 yıldır 18,5 milyar dolar bandında olduğunu belirterek, öncelikli hedeflerinin bu eşiği aşarak 20 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu kaydetti.