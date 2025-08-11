Multinet Up'tan Sürdürülebilirlik Araştırmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Multinet Up'tan Sürdürülebilirlik Araştırmaları

11.08.2025 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Multinet Up, sürdürülebilirlik ve kullanıcı davranışları araştırmalarını yayınladı.

Multinet Up, "Multinet Up İşletmelerin Sürdürülebilirlik Duyarlılığı Araştırması" ve "MultiPay Kullanıcı Davranışları Araştırması"nın sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kuantum Araştırma işbirliğiyle yapılan 2 farklı araştırma, Türkiye'deki 12 ilde gerçekleştirildi.

"Multinet Up İşletmelerin Sürdürülebilirlik Duyarlılığı Araştırması" mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki 300 kişinin katılımıyla, "MultiPay Kullanıcı Davranışları Araştırması" ise Multinet Up'ın dijital cüzdan uygulaması MultiPay üzerinden yapılan ve 35 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre, geçen sene sürdürülebilirlik konusunda aksiyon alan iş yerlerinin oranı yüzde 11,7 iken, bu oran bu yıl yüzde 18'e çıktı. Temel ve aktif düzeyde sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten işletmelerin toplam oranı yüzde 29,7 olarak belirlendi.

Şirketlerin bu konudaki en büyük motivasyonları arasında yüzde 56 ile maliyetleri düşürmek, yüzde 52,3 ile çevresel ve sosyal sorumluluk bilinci, yüzde 50 ile marka imajını güçlendirme isteği öne çıkıyor.

En önemli engeller ise yüzde 51,7 ile yüksek maliyetler ve yüzde 48 ile çalışan ilgisizliği veya bilinç eksikliği olarak öne çıktı. Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 62,7'si ise henüz sürdürülebilirlik planına sahip değil.

Bireylerin çevresel konulara duyarlılığı yükselişte

Öte yandan Multinet Up'ın, kullanıcı alışkanlıklarını daha yakından analiz etmek amacıyla MultiPay uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği "MultiPay Kullanıcı Davranışları Araştırması"nın 20 binden fazla kişinin katıldığı ilk fazında, satın alma yaparken katılımcıların yüzde 38,6'sı çevresel konuları sık sık düşündüğünü, yüzde 31,2'si ise ara sıra düşündüğünü belirtti. Bu bulgular, çevresel hassasiyetin bireysel düzeyde giderek artığını ortaya koyarken, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini şekillendirmeleri açısından da yol gösterici nitelik taşıyor.

Sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına yönelik eğilimleri ölçmeyi amaçlayan araştırmanın ikinci fazına ise 15 binden fazla kullanıcı katıldı. Katılımcıların yüzde 33,8'i sorumlu tüketimde en çok gıda israfını önlemeye dikkat etmek istediklerini belirtirken, yüzde 29,1'i ambalaj atığını azaltmayı öncelikli alan olarak gördüğünü ifade etti.

Yerel üreticilerden alışveriş yapmak yüzde 15'le, enerji tasarruflu ürünleri tercih etmek yüzde 11,6 ile ve ulaşımda çevreci tercihler yapmak yüzde 10,4 ile öne çıkan diğer başlıklar arasında yer aldı.

Kullanıcıların yüzde 70'i alışverişte çevresel etkileri dikkate alıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Bora Işık, sürdürülebilirliğin sadece çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda uzun vadeli maliyet avantajı ve marka itibarı açısından da kritik bir faktör olduğunu belirtti.

Işık, bu alandaki gelişmeleri yakından izlemekle kalmadıklarını, kendi araştırmalarını da gerçekleştirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"MultiPay kullanıcıları arasında gerçekleştirdiğimiz araştırmaların sonuçlarına göre kullanıcıların yaklaşık yüzde 70'i bir ürün ya da hizmeti satın almadan önce çevresel etkilerini göz ardı etmediğini belirtiyor. Özellikle gıda israfı ve ambalaj atığı gibi konuların öne çıkması, kullanıcılarımızın günlük yaşamda bilinçli tüketici alışkanlıklarını önemseyen tercihler yapmaya yöneldiğini gösteriyor."

Multinet Up olarak bilinçli tüketici alışkanlıklarının çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilirlik sağladığını bildiklerini anlatan Işık, büyük ekonomilerin arkasında özellikle küçük işletmelerin olduğuna inandıklarını kaydetti.

Işık,,"Örneğin MultiPay uygulamamızda vejetaryen, vegan, organik, yerel ürünlerle hizmet veren küçük üye işletmelerimizi yeşil ikonla işaretleyerek kullanıcılarımızı bu noktalara gitmeleri için teşvik ediyoruz. Ekosistemimizdeki küçük işletmelerin büyüme yolculuklarında yalnız yürümemeleri, sağlıklı bir şekilde gelişmeleri, daha sürdürülebilir daha güçlü iş yerlerine dönüşmeleri için yeni projelerimizi önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, MultiNet, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Multinet Up'tan Sürdürülebilirlik Araştırmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi

12:31
Yakasında mikrofonla pazara inen başkan esnafı azarladı: İndirin fiyatını
Yakasında mikrofonla pazara inen başkan esnafı azarladı: İndirin fiyatını
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:59
Araç muayeneleri için emsal karar Başvuran bu parayı geri alabilir
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir
17:46
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
17:45
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 12:41:31. #7.12#
SON DAKİKA: Multinet Up'tan Sürdürülebilirlik Araştırmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.