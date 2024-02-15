Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Turizm Fuarı'nın ikinci gününde Kemer standına olan ilgi devam ediyor.
Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Ferhan Fidan ve Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, dün ziyaretçilerine kapılarını açan fuar alanında Kemer Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan Kemer standında misafirlere ilçenin tanıtımını yapıyor. Fidan ve Baytekin'e Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) genel sekreteri Filiz Ceylan da eşlik ediyor.
Fuarın ilk gününde olduğu gibi ikinci gününde de büyük ilgi gören Kemer standında ziyaretçilere Kemer ile ilgili bilgiler verilere çeşitli hediyeler takdim ediliyor.
Meclis Üyesi Ferhan Fidan, yaptığı açıklamada, "İlk gün olduğu gibi bugün de Kemer standımıza olan ilgi çok fazla. Kemer'i eski Alman turist profiline kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Almanya pazarının Kemer için öneminin farkındayız ve tanıtım faaliyetlerimizi de bu yönde yapıyoruz" dedi. - MÜNİH
Son Dakika › Ekonomi › Münih Turizm Fuarı'nda Kemer Standı İlgi Odağı - Son Dakika
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