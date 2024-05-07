Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde Yeni Sanayi Alanı Çalışmaları - Son Dakika
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Ekonomi

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde Yeni Sanayi Alanı Çalışmaları

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi\'nde Yeni Sanayi Alanı Çalışmaları

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nin Uzunburun mevkiinde bulunan yaklaşık 290 hektarlık yeni sanayi alanı çalışmaları hızla ilerliyor. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, bölgenin Türkiye'ye örnek olacağını belirtti ve yakın gelecekte üretime geçecek 200'den fazla firma ile Manisa Sanayisine altın çağını yaşatacaklarını söyledi.

07.05.2024 13:54
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Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nin Uzunburun mevkiinde bulunan yaklaşık 290 hektarlık yeni sanayi alanı çalışmalarını Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık yerinde inceledi. Taşlık ve kayalık bir araziyi üretim ve istihdam üssüne dönüştürdüklerini anlatan Kıvırcık, bölgenin Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.

Parsel tesviye çalışmalarının devam ettiği bölgede yakın gelecekte üretime geçecek 200'den fazla firma ile Manisa Sanayisine altın çağını yaşatacaklarını belirten Başkan Kıvırcık, "2023 yılında inşaat çalışmalarına başladığımız bu bölgede yalnızca orta ve büyük ölçekli sanayicilere değil, küçük ölçekteki sanayicilere de yer ayırdık. Birçok meslek odasının ve sanayicilerin işbirliği ile kurulan kooperatiflere ihtiyaçlarına binaen taban oturumu 300 ila 700 metrekare aralığında iş yerleri sağlayacağız. Böylelikle şehir merkezinde sıkışan küçük ölçekteki sanayiciler nefes almış olacak" dedi.

Çalışmaların hızlı ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti kaydeden Kıvırcık, "2023 yılında başlanan parsel tesviye ve yol inşaatları 30'dan fazla iş makinası ve dönüşümlü olarak yüzlerce personelle devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımız her şeyi düşünerek hareket ediyorlar. İlk etapta yaklaşık 250 dönümün ön tahsisini gerçekleştirdiğimiz bölgemizde tahsis alan firmaların bir an önce üretime geçebilmeleri için durmaksızın çalışıyoruz." diye konuştu.

Taşlık arazi üretime ve istihdama dönüşüyor

Taşlık, kayalık bir arazinin üretime ve istihdama dönüştürülmesinin hikayesini yazdıklarını belirten Kıvırcık, modern altyapısı, artırma tesisi, endüstriyel simbiyoz gibi çağdaş yaklaşımlarla planladıkları Uzunburun Genişleme Alanı'nın yakın gelecekte Türkiye'nin örnek OSB'lerinden olacağını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde Yeni Sanayi Alanı Çalışmaları - Son Dakika

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