Murat Ülker\'den markasının reklam yüzü Osimhen\'e servet

Fenerbahçeli kimliği ile tanınan Türkiye'nin en zengin iş insanı Murat Ülker'in, markasının reklam yüzü olan Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen için adeta bir servet ödediği ortaya çıktı.

MARKANIN REKLAM YÜZÜ OLMUŞTU

Ülker, geçtiğimiz aylarda Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız oyuncusu Victor Osimhen'i markasının reklam yüzü yapmıştı. Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre ünlü marka, bu reklam kampanyası için Osimhen'e 1.5 milyon euro (68 milyon TL) ödedi.

FUTBOLCULAR ARASINDA YAPILAN EN YÜKSEK ÖDEME

Söz konusu anlaşma, Türkiye'de reklam filminde oynayan futbolcular arasında bugüne kadar yapılmış en yüksek ödeme olarak kayıtlara geçerken, Murat Ülker geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu üzerine holding binasına Galatasaray bayrağı asarak centilmenlik örneği göstermişti.