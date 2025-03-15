Muratpaşa Belediyesi\'nden Beşinci Forum: Tarım

Erzurum Muratpaşa Belediyesi'nin, her seferinde farklı bir konuyu ele aldığı Forum Muratpaşa etkinliklerinin beşincisi, 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Tüm dünyayı yakından ilgilendiren "Tarım" teması bu forumun ana konusu olacak.

Gazeteci-yazar Meliha Okur'un moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte, Tarım Politikaları Uzmanı Ergin Kahveci, Ziraat Mühendisi İbrahim Oğuz ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Sibel Uyar konuşmacı olarak yer alacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Forum Muratpaşa'yı, dünyanın, Türkiye'nin ve şehirlerin karşı karşıya kaldığı sorunları ele almak ve daha iyi bir yaşamın imkanlarını tartışmak amacıyla başlattıklarını belirtti. Uysal, "Gıda krizinden iklim değişikliğine, göçten yoksulluğa kadar pek çok başlıkta çözümler aramayı sürdürüyoruz" dedi.

Forum Muratpaşa'da bugüne kadar "Eğitim", "Göç", "Sosyal Eşitsizlik ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği", "İklim Krizi ve Su" başlıkları ele alındı. Eğitim temalı forumda, eğitim yasalarının yeniden düzenlenmesi, sınav sistemlerinin kaldırılması ve eğitim politikalarının ekonomik kalkınma vizyonuyla ele alınması gibi öneriler içeren bir bildiri yayımlandı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde beşinci kez düzenlenecek Tarım konulu forumda, ilaçlama, gübreleme ve sulama teknolojilerinin verimli ve doğru kullanımı ile uygulanabilecek yeni tarım politikaları üzerine fikirler paylaşılacak. - ANTALYA