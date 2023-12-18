Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı Yeni Yıl Çarşısı açıldı

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın yılbaşı klasiği Yeni Yıl Çarşısı açıldı. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'na kurulan çarşı 2 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

Muratpaşa Belediyesi, Türk turizminin başkenti Antalya'da yaklaşan yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı. Adalya Vakfı'yla birlikte her yeni yıl öncesi Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan çarşı açıldı. Yeni yılın heyecanı erkeden yaşamak isteyenlerin adresi olacak çarşı, saat 10.00'dan 23.00'e 2 Ocak'a kadar açık olacak. LED ışıklarla süslenen çarşıda birbirinden renkli el emeği göz nuru ürünler, hediyelik eşyalar ve yılbaşı soflarına eşlik edecek tatlar yer alıyor. - ANTALYA