Üye Girişi
Muratpaşa'da kullanılmayan kıyafetler, öğrencilere burs oluyor - Son Dakika

Muratpaşa'da kullanılmayan kıyafetler, öğrencilere burs oluyor

15.12.2021 12:08
Muratpaşa'da kullanılmayan kıyafetler, öğrencilere burs oluyor

Antalya'da, Çevreci Komşu Kart projesiyle geri dönüşüm ekonomisi oluşturan Muratpaşa Belediyesi, şimdi de giysi bağış otomatlarıyla kıyafetten ayakkabı ve çantaya kullanılamayacak durumda olan tekstil ürünlerini üniversite öğrencileri için bursa dönüştürüyor.

Antalya'da, Çevreci Komşu Kart projesiyle geri dönüşüm ekonomisi oluşturan Muratpaşa Belediyesi, şimdi de giysi bağış otomatlarıyla kıyafetten ayakkabı ve çantaya kullanılamayacak durumda olan tekstil ürünlerini üniversite öğrencileri için bursa dönüştürüyor.

Cam, kağıt, metal ve plastik gibi nitelikli atıklarının geri dönüşümünü sağlayan Muratpaşa Belediyesi'nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kartla artık tekstil atıkları da toplanıyor. Giysiden, ayakkabı ve çantaya ilçe sakinlerin kullanmadıkları kıyafetler ya da kullanılmayacak hale gelen tekstil ürünleri evlerden alınıyor ve karşılığında Çevreci Komşu Karta para yükleniyor.

"İlçe sakinleri para kazanıyor"

Muratpaşa Belediyesi'nin, Çevreci Komşu Kart projesi, Nisan 2016'da başladı. İki mahallede başlayan pilot çalışmaların ardından projede Antalya'nın 513 nüfuslu ilçesinin 55 mahallesinde uygulanmaya başlandı. Projeyle, evlerde cam, plastik, kağıt ve metalden oluşan nitelikli atıkları çöpe atmayıp ayrıştıran ve belirlenen gün ve saatte sokağından geçen ekiplere teslim eden ilçe sakinleri para kazanmaya başladı.

"17 milyon 979 bin 757 kilo atık toplandı"

Projenin uygulandığı ilk günden bu yılın kasım ayı sonuna kadar geçen sürede 17 milyon 979 bin 757 kilogram nitelikli atık toplandı. Bunun karşılığında 6 milyon 139 bin 775 lira kartlara yüklendi. İlçe sakinleri projenin ilk döneminde kazandıkları parayı sadece anlaşmalı marketlerde kullanabilirken Çevreci Komşu Kart, bu yıl para kart özelliği de kazandı. Çevreci Komşu Kart, kredi kartı pos cihazı olan her yerde, online alışverişte kullanılabiliyor, ATM'lerden nakit olarak çekilebiliyor.

"İhtiyaç sahiplerine ulaşıyor"

Türkiye Belediyeler Birliği'nden üniversitelerde birçok kurumdan ödül alan Çevreci Komşu Kart projesi, adeta geri dönüşüm ekonomisi oluştururken şimdi bir sosyal sorumluluk projesini de başlattı. İlçede 4 noktaya yerleştirilen giysi bağış noktalarıyla geri dönüşüme gönderilen tekstil ürünleri üniversite öğrencileri için bursa dönüşüyor. Kullanabilecek durumda olanlar ise belediyenin sosyal yardım merkezinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"Geri dönüşüme gönderiliyor"

Giysi bağış noktalarında bulunan otomatlar, Çevreci Komşu Kart, kimlik kartı ve Antalya'nın şehir içi toplu ulaşım kartıyla çalışıyor. Üç karttan birinin otomata okutulmasıyla birlikte otomatın kapağı açılıyor. Açılan kapaktan tekstil ürünleri atılıyor ve bir el işaretiyle otomatın kapağı kapatılıyor. Düzenli aralıkla kontrol edilen bağış noktalarından çıkan kullanılamayacak durumda olan tekstil ürünleri geri dönüşüme gönderiliyor. Muratpaşa Belediyesi buradan elde ettiği geliri üniversite öğrencilerine burs olarak aktaracak. Giyilebilir durumdakiler ise belediyenin sosyal yardım merkezinde temizlenip ütülenip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. - ANTALYA

Muratpaşa'da kullanılmayan kıyafetler, öğrencilere burs oluyor
Muratpaşa'da kullanılmayan kıyafetler, öğrencilere burs oluyor
Muratpaşa'da kullanılmayan kıyafetler, öğrencilere burs oluyor
Muratpaşa'da kullanılmayan kıyafetler, öğrencilere burs oluyor

geri dönüşüm, Üniversite, Muratpaşa, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa'da kullanılmayan kıyafetler, öğrencilere burs oluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:14 Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade
12:06 Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
12:02 Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da!
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
11:41 Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
11:30 Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da! Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da!         
12:03
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Meteoroloji'den 15 Aralık raporu! Kar geliyor, İstanbul ve birçok ilde sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor Meteoroloji'den 15 Aralık raporu! Kar geliyor, İstanbul ve birçok ilde sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor         
08:11
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 12:22:41. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da kullanılmayan kıyafetler, öğrencilere burs oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement