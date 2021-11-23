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Muratpaşa'yı kendi ürettiği aydınlatma direkleri aydınlatacak - Son Dakika

Muratpaşa'yı kendi ürettiği aydınlatma direkleri aydınlatacak

23.11.2021 14:09
Muratpaşa'yı kendi ürettiği aydınlatma direkleri aydınlatacak

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, tasarlayıp ürettiği yeni tip aydınlatma direklerini Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde denemeye aldı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, tasarlayıp ürettiği yeni tip aydınlatma direklerini Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde denemeye aldı. Ürünü yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Şehrimizin kimliğine yakışır bir park tablosu oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunun içinde çevre dostu, tasarruflu, kendi tasarımımız olan, kendi ürettiğimiz aydınlatma direkleri farklı bir yaklaşım içeriyor" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni tip aydınlatma direklerini denemeye aldı. Yeni tip aydınlatmalar, tasarımdan üretime belediye tesislerinde gerçekleştirildi. Prototip model, belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde montajı yapılarak kullanıma alındı.

"Ne yapacaksak şimdi yapacağız"

Başkan Uysal, inovasyon süreci devam eden çalışmayı yerinde inceledi. Başkan Uysal, müdürlük yetkililerinden süreçle ilgili bilgi aldı. İncelemesinin ardından Başkan Uysal, 12-13 Kasım tarihlerinde +0,5 Akdeniz'in Geleceği başlıklı iklim değişikliği çalıştayı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Sonuç bildirgesine de yansıdığı şekliyle iklim krizine karşı radikal tedbirlerin hemen alınması gerektiğinin çalıştayda ifade edildiğini belirten Başkan Uysal, "Sularımız kayboluyor, kirleniyor. Bitki türlerimiz yok oluyor. Dünya ne yapacaksa şimdi yapacak. Türkiye'mizi, Antalya'mızı hayatımızı korumak istiyorsak ne yapacaksak şimdi yapacağız" diye konuştu.

"Çevre dostu ve tasarruflu"

Bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi olarak bir takım tedbirleri hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Uysal, bu çalışmalardan birinin de Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kendi üretimi olan çevre dostu, tasarruflu ve estetik aydınlatmalar olduğunu söyledi. Başkan Uysal, projeyle ilgili, "Komşularımıza daha iyi bir hizmet edebilmek için parklarımızı top yekün yeniliyoruz. Kullanıma uygun, ihtiyaçlara cevap veren, estetik, şehrimizin kimliğine yakışır bir park tablosu oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunun içinde çevre dostu, tasarruflu, kendi tasarımımız olan, kendi ürettiğimiz aydınlatma direkleri farklı bir yaklaşım içeriyor. Yine parklarımız da enerji değirmenlerimiz var. Enerji üretip parkımızı aydınlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Enerji değirmenlerinin çocuklar için de ilham verici olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Bir yanıyla küçük bir fizik dersi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşlarımızla sürekli uğraş içerisindeyiz" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa'yı kendi ürettiği aydınlatma direkleri aydınlatacak
Muratpaşa'yı kendi ürettiği aydınlatma direkleri aydınlatacak

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratpaşa'yı kendi ürettiği aydınlatma direkleri aydınlatacak - Son Dakika Ekonomi


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