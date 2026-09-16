Muş Alaniçi'de mısır hasadı orak ve sopayla yapılıyor, unu İstanbul'a kadar gidiyor - Son Dakika
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Muş Alaniçi'de mısır hasadı orak ve sopayla yapılıyor, unu İstanbul'a kadar gidiyor

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Muş Alaniçi\'de mısır hasadı orak ve sopayla yapılıyor, unu İstanbul\'a kadar gidiyor
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Muş'un Alaniçi köyünde mısır hasadı, modern makineler yerine orakla biçilip damlarda 15 gün kurutularak geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Üretici Murat Gürtürk, dedesinden kalan mesleği sürdürdüklerini, ihtiyaç fazlası mısır ununu İstanbul'a kadar gönderdiklerini söyledi.

Muş'un Alaniçi köyünde mısır hasadı, modern tarım makineleri yerine geleneksel yöntemlerle yapılıyor.

İlkbahar mevsiminde ekimi yapılan mısırlar, yetişme döneminde titizlikle sulandıktan sonra hasat zamanı orakla biçiliyor. Biçilen mısırlar saplarından ayrılarak damlara seriliyor ve yaklaşık 15 gün kurutuluyor. Kuruyan mısırlar torbalara doldurularak tanelerinin ayrılması için sopalarla dövülüyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan mısırlar değirmende öğütülerek un haline getiriliyor. Mısır unundan ekmek ve çorba yapan üreticiler, unu balık kızartmasında da kullanıyor.

Mesleğin kendisine dedesi ve babasından kaldığını belirten üretici Murat Gürtürk, köyde geleneksel yöntemlerle mısır üretimini sürdürdüğünü söyleyerek, "Mısır ekimi yapıyorum. İlkbahar mevsiminde tarlamı sürdükten sonra mısır ekimini yaptım. Sulamasını da büyük bir titizlikle yapıyoruz. Hasat döneminde biz bu mısırları orakla biçiyoruz. Biçtikten sonra saplarından ayırıyoruz. Mısırları damlara seriyoruz ve kuruması için yaklaşık 15 gün bekliyoruz. Kuruduktan sonra torbaların içine doldurup tanelerini ayırmak için sopalarla dövüyoruz. Mısır unundan ekmek yapıyoruz, çorba yapıyoruz. Balık kızartırken de kullanıyoruz. Bu meslek bize dedemizden, babamızdan kaldı. Dedem yaptı, babam yaptı, şimdi de bu işi ben yapıyorum. İnşallah çocuklarımız da bu işi yapar" dedi.

Makineler kullanılmasına rağmen eski usullerden vazgeçmediklerini belirten Gürtürk, ürettikleri mısırın büyük bölümünü kendileri tükettiklerini, ihtiyaç fazlasını ise sattıklarını ifade etti. Geleneksel yöntemlerle üretilen mısırın farklı kentlerden talep gördüğünü belirten Gürtürk, zaman zaman İstanbul'a kadar ürün gönderdiklerini söyleyerek, "Şimdi makineler var, kimileri makinelerle yapıyor. Biz ise eski usullere devam ediyoruz. El emeği ile yaptığımız için daha keyifli oluyor, daha güzel oluyor. Biz bunu kendimiz tüketmek için yapıyoruz, fazla kalanı da satıyoruz. Faydalarının olduğunu da söylüyorlar ama ben bilmiyorum. Yaptığımız ekmekleri yoğurda ve süte doğrayıp yiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Bu köyde bu işi sadece ben ve amcam yapıyoruz. Herkes bu işi bırakmış, sadece biz yapıyoruz. Biz bu işi istediğimiz için uğraşıyoruz. Mısır ununun faydası da var. Bugün İstanbul'a kadar da gönderdiğimiz oluyor" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA
İstanbulEkonomiMısırMuşSon Dakika

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