Muş'ta Bayram İçin Yoğun Baklava Talebi - Son Dakika
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Ekonomi

Muş'ta Bayram İçin Yoğun Baklava Talebi

Muş\'ta Bayram İçin Yoğun Baklava Talebi

Ramazan Bayramı öncesi Muş'ta baklavalar tezgahları süslerken, tatlıcılar yoğun çalışıyor.

28.03.2025 14:20
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Muş'ta, Ramazan Bayramı öncesi yoğun talep gören baklavalar tezgahları süsledi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, kentte çeşit çeşit baklavalar tezgahlardaki yerini aldı. Tatlı siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcayan ustalar, özenle hazırladıkları baklava ve kadayıf tatlılarını vatandaşların beğenisine sunuyor. Tatlıcılar, bayramda kaliteli ve sağlıklı üretim yapabilmek için titizlikle çalışırken, merdiven altı işletmelerden tatlı alınmaması konusunda da vatandaşları uyardı.

Muş'ta yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren baklava ustası Ahmet Koçakelçi, bayram öncesi tatlılara yoğun talep olduğunu belirterek, "Ramazan'ın gelmesiyle birlikte yoğunluğumuz arttı, bayram yaklaşıyor ve siparişlerimiz var. Bu nedenle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İftardan sonra çalışmalara başlayıp sahura kadar devam ediyoruz. Vatandaşları mağdur etmemek için siparişleri zamanında yetiştirmeye gayret ediyoruz. Herkes bayramda tatlı yiyebilsin diye büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bilmedikleri yerlerden tatlı almamalarıdır" dedi.

Özenle hazırladıkları tatlıları tezgahlara çıkardıklarını söyleyen işletme personeli İsa Akan ise, "Her Ramazan olduğu gibi bu bayramda da yoğunuz. Gördüğünüz gibi tüm ürünlerimiz hijyenik şartlarda ve kaliteli malzemelerle hazırlanıyor. Tatlılarımız servise hazır, şerbetleri döküldü. Tezgahlarımızı 30 çeşit baklava ile süsledik ve Türkiye'nin 81 iline tatlı gönderiyoruz. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muş'ta Bayram İçin Yoğun Baklava Talebi - Son Dakika

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