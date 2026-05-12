Muş\'ta Kurban Satışlarında Duraksama

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Muş'taki hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmadı. Kurban Bayramı öncesinde satışların beklenen seviyeye ulaşmaması Muşlu besicileri endişelendirirken, üreticiler hem yerli hayvancılığın korunması hem de üreticinin ayakta kalabilmesi için destekleyici adımlar atılmasını talep etti.

Hayvan pazarlarında önceki yıllara göre daha sakin bir ortamın hakim olduğunu belirten besicilerden Yavuz Tektimur, vatandaşların ekonomik nedenlerle daha düşük bütçeli kurban tercihine yöneldiğini dile getirdi. Tektimur, kurbanlık yetiştirmenin uzun ve maliyetli bir süreç olduğunu ancak emeklerinin karşılığını almakta zorlandıklarını belirterek, "Muş'ta hayvancılık yapıyorum. Ben atalarımdan, babalarımdan duyduğum kadarıyla kurban evin kapısında kesilir. Biz çocukken camiye gidip geldiğimizde, kişinin kurbanını kendi kapısının önünde kesip komşusuna, yakınındaki insanlara dağıtacağı yönünde bir anlayış vardı" dedi. - MUŞ