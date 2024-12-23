Muş'ta Rekor Şeker Pancarı Alımı - Son Dakika
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Ekonomi

Muş'ta Rekor Şeker Pancarı Alımı

Muş\'ta Rekor Şeker Pancarı Alımı

Muş'ta 520 bin ton şeker pancarı alımı gerçekleşti, kent ekonomisine 2.5 milyar TL katkı sağlandı.

23.12.2024 17:38
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Muş'ta şeker pancarı kampanyasında rekor

520 bin ton alım gerçekleşti

MUŞ - Muş'ta 58 köyde yaşayan bin 711 çiftçi tarafından 520 bin ton şeker pancarı teslim edildi.

Muş'ta Şeker Üretim Sanayi A.Ş. tarafından başlatılan '43. Şeker Pancar Alım Kampanyası'nda artık sona gelindi. 58 köyde, 85 bin dönüm alanda üretim yapan bin 711 çiftçi, fabrikaya teslim ettiği 520 bin ton şeker pancarı ile rekor kırarken, işlenen şeker pancarı ile kent ekonomisine yaklaşık 2 milyar 500 milyon TL katkı sağlanması bekleniyor.

Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya bin 711 üreticiyle 85 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi yaptıklarını ifade ederek, "Beklentimiz 450 bin ton pancar bandındaydı. Güzel ve verimli bir sezon geçirdik. Bugün itibariyle 520 bin ton civarı bir pancar alımı gerçekleştirmiş olduk. Ekim ayında çok alımdan kaynaklı çok ciddi bir stok alanımızda bir birikim oldu. Bu da biraz pancarı hırpaladı. Biraz silo kaybına sebebiyet verdiyse de çok şükür çiftçimizde pancar bırakmadık. Son çiftçimiz de 2-3 gün içerisinde taşımasını bitirirse, sezona noktayı koyacağız. Tahminimize göre 520 bin ton bantlarında bir finalle pancar alımı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Yaklaşık 48 bin ton üzerinde bir şeker üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Kızılkaya, "10-15 gün içerisinde üretim sürecini tamamlayarak kalan şekeri depolara koyduğumuzda, toplamda yaklaşık 55 bin ton civarında bir şeker üretimini tamamlamış olacağız. Bu kampanya sonucunda çiftçilerimize doğrudan ödenecek toplam net pancar bedeli yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL'yi bulacak. Bunun yanında, 150 milyon TL'nin üzerinde bir nakliye bedeli de ödenecek ve böylece toplamda 1 milyar 400 milyon TL'lik bir ekonomik katkı sağlanmış olacak. Ayrıca yaklaşık 90 milyon TL değerinde çiftçi istihkakı ödemesi yapılacak. Bu süreçle birlikte, şeker üretimi ve sektöre sağlanan katkıyla birlikte kent ekonomisine yaklaşık 2 milyar 500 milyon TL'lik bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Muş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muş'ta Rekor Şeker Pancarı Alımı - Son Dakika

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