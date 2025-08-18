Muş\'ta Saman Fiyatları Patladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, geçtiğimiz yıl tarlada çürüyen saman bu yıl tonu 2 bin liradan alıcı bulmasıyla çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Geçen yıl yağışların düzensizliği ve talep düşüklüğü nedeniyle samanın büyük kısmı tarlalarda kaldı. Bu yıl hem hayvancılık sektöründeki artan ihtiyaç hem de kurak geçen dönemler samanın değeri arttı. Üreticiler, elde ettikleri kazanç sayesinde hem yeni sezona umutla hazırlanıyor hem de bölgedeki tarımsal faaliyetler daha canlı hale geliyor. Samanın değerlenmesiyle birlikte biçerdöver, balya makinesi gibi tarım ekipmanlarının kullanımı da arttı. Çiftçiler, özellikle yeni alınan makineler sayesinde hem zaman hem de iş gücü tasarrufu sağlıyor.

Saman fiyatlarının bu yılki seviyesinden memnun olduğunu belirten Malazgirtli üretici Zeynettin Muyan, "Geçen sene saman elimizde kaldı satamadık. Bu yıl ise fiyatlar çok iyi. Emeğimizin karşılığını almak moralimizi yükseltti. Şimdi hem hayvanlarımızın kışlık ihtiyacını karşılıyoruz hem de artanı satarak gelir elde ediyoruz" dedi.

Samanın tonu bu yıl 2 bin liradan satılıyor. - MUŞ