Muş'tan 30 Bin Kurbanlık Hayvan Sevk Edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Muş'tan 30 Bin Kurbanlık Hayvan Sevk Edilecek

Muş\'tan 30 Bin Kurbanlık Hayvan Sevk Edilecek
23.05.2025 18:26
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Muş'ta Kurban Bayramı öncesi 30 bin hayvan sevk edilip 3 milyar TL'lik gelir bekleniyor.

Muş'tan Kurban Bayramı öncesi diğer illere 30 bin hayvan sevk edilirken, yaklaşık 3 milyar TL'lik ekonomik gelir bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, vatandaşlara belgeli ve sağlıklı kurbanlık almaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı öncesi hayvan sevkiyatının yoğunlaştığı Muş'ta, Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Muratgören köyünde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan besi çiftliğinde incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında işletme sahibi Erdal Yalvarıcı ile birlikte kurbanlık hayvanların sağlık durumu ve sevkiyat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gönç, hem üreticileri hem de vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İl genelinde Kurban Bayramı sürecine yönelik hazırlıkların aralıksız sürdüğünü belirten Gönç, bugüne kadar 30 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanın farklı illere sevk edildiğini, bu sevkiyatın yaklaşık 3 milyar TL'lik bir ekonomik hacim oluşturmasının beklendiğini kaydetti.

6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğinde ciddi bir artış beklendiğini belirten Gönç, kontrolsüz hayvan hareketlerinin hastalık yayılımına neden olabileceğine dikkat çekti. Gönç, "Kurban seçilen hayvanın büyükbaşlarda 2, küçükbaşlarda 1 yaşını doldurmuş, kimliklendirilmiş ve belgelerinin tam olması gerekir. Pasaport ve nakil belgeleri mutlaka kontrol edilmelidir" dedi.

Kurbanlık hayvanlarda sağlık kriterlerinin yanı sıra sürdürülebilirlik açısından seçimlerin önemine değinen Gönç, "Gebe, zayıf ya da hastalıklı hayvanların kurban edilmesi hem dini hem de sağlık açısından uygun değildir. Damızlık değeri yüksek dişi yerine erkek hayvanlar tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Gönç, kesimlerin il müdürlüğü tarafından onaylı mezbahalarda ve belirlenen kurban kesim alanlarında yapılması gerektiğini vurguladı. Kamusal alanlarda yapılan kesimlerin çevre kirliliğine ve hastalık riskine neden olabileceğini hatırlatan Gönç, "Atıkların gelişi güzel bırakılması halk sağlığı açısından tehlike oluşturur. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "Tarım Cebimde" mobil uygulaması sayesinde vatandaşların hayvanların tür, ırk, yaş ve cinsiyet bilgilerini kontrol edebileceğini belirten Gönç, güvenli ve sağlıklı kurbanlık tercihinin bu şekilde kolaylaştığını ifade etti.

Gönç, Muş'un önemli bir hayvancılık merkezi olduğunu belirterek, "İlimizde 242 bin büyükbaş, 1 milyon 160 bin küçükbaş hayvan var. Şu ana kadar yaklaşık 30 bin kurbanlık hayvan il dışına sevk edildi. Bu sayı Kurban Bayramı'na kadar 50 bine ulaşabilir. İl dışı sevkiyatın 3 milyar TL'lik bir ekonomik katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı süresince 16 veteriner hekimin sahada görev yapacağını söyleyen Gönç, gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

İşletme sahibi Erdal Yalvarıcı ise kurbanlık hazırlıklarını Tarım ve Orman Müdürlüğünün denetiminde tamamladıklarını belirtti. Yalvarıcı, "İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok iline sevkiyat yapıyoruz. Hayvanlarımız 350 ile 800 kilo aralığında. Fiyatlar ise 100 bin TL ile 250 bin TL arasında değişiyor. Her bütçeye uygun kurbanlık sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Yalvarıcı, gençlerin hayvancılığa yönelmesini temenni ettiklerini dile getirerek, işlerinin hem ekonomik hem de manevi olarak önemli bir faaliyet olduğunu vurguladı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muş'tan 30 Bin Kurbanlık Hayvan Sevk Edilecek - Son Dakika

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