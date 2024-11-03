Muş'tan Varto'ya Bal Kabağı Satışı - Son Dakika
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Ekonomi

Muş'tan Varto'ya Bal Kabağı Satışı

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Muş'ta kabak pazarı bulamayan üretici, ürünlerini Varto'da satmaya çalışıyor.

03.11.2024 13:05
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Muş merkezde yetiştirdiği kabakları Varto da satıyor

MUŞ - Muş'ta yetiştirdiği bal kabaklarının pazarını bulamayan üretici Varto ilçesinde satıyor.

Muş merkeze bağlı Üçdere köyünde çiftçilik yapan Maşallah Yıldırak, yetiştirdiği kabakları için pazar bulamamaktan yakınıyor. Muş merkezde pazar bulamayan Yıldırak, kanamalarını Varto ilçesinde satmaya çalışıyor.

Bu yıl 50 dekar alanda yetiştirdiği bal kabağının hasat ve depolama çalışmalarına başladıklarını ve Muş ilinde pazar bulamadıkları içinde çeşitli il ve ilçelerde satış yapıklarını söyleyen Yıldırak, "Bu yıl havaların sıcak geçmesi nedeniyle verimin düşük oldu. Bu yıl yaklaşık 50 ton bal kabağı üretti. 11 yıldır bal kabağı yetiştiriyorum. Hiç bir yıl bu kadar verimsiz ürün alamadım. Çünkü bu yıl hava çok sıcak geçti ve kabak verimi büyük ölçüde düştü. Kabaklar ortalama 20-35 kilo olması gerekirken bu yıl 10-20 kilo ağırlığında kaldı. Bal kabaklarını kışa saklamak için depolayamıyoruz. Çünkü kabak çok hassas özellikle soğuk havalarda hemen bozulma riski çok yüksek olan bir üründür. Gerekli pazarı da bulamadığımız için kamyonet üzerinde zarar etmemek için ilçe ilçe ilçe gezip satıyoruz. Özellikle Varto ilçesinde üretici olmadığı için burada bal kabaklarını daha rahat bir şekilde satma ve tüketme imkanını buluyorum "dedi.

Bal kabağını çok sevdiğini ve bunun tatlısını yapacağını söyleyen Selahattin Aktar ise "Varto ilçesinde büyük bir şekilde üretim yapan yok. Arkadaşımız sağ olsun Muş'tan buraya kadar kabakları getirmiş bize de bu kabaktan alma nasip oldu. Kilosu da 10 lira olduğu için gayet fiyatı da uygundur "dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muş'tan Varto'ya Bal Kabağı Satışı - Son Dakika

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