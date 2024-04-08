MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz\'ü ziyaret etti

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü tebrik etmek için ziyarette bulundu. Akçay, iş birliği ve hizmet odaklı çalışmanın önemine vurgu yaparken, Kocagöz ise kalıcı eserler bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

08.04.2024 14:14  Güncelleme: 14:28
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimini ağılayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Belediyemiz kadar iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarına da iş düşüyor, STK temsilcileri bizleri mutlaka ziyaret etmeli, belediyemizin yapabileceği şehrimizin ve vatandaşımızın yararına olan projeleri dile getirmeli. Bizler de proje ve halkımıza hizmet odaklı ve şeffaf bir yönetim olacağız. Kepez'e kalıcı eserler bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

MÜSİAD kurulu üyeleri 31 Mart yerel seçimlerini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Kepez Belediyesi Başkan Adayı Mesut Kocagöz'e tebrik ziyaretinde bulundu. Şehrin gelişimi için iş birliği halinde olunması gerektiğini dile getiren Akçay, vatandaşa hizmet noktasında parti gözetilmeksizin kucaklayıcı bir şekilde çalışılması gerektiğini vurguladı.

İş adamlarının, güven huzur ve istikrar istediğini belirten Akçay, MÜSİAD Antalya Şubesi olarak Antalya'nın refah seviyesinin ileri taşınması için çaba göstereceğini vurgulayarak, "Bu hususta şehrin ve vatandaşlarımızın yararına olan her projeye ortak ve destekleyici olacağız. Kepez Belediye Başkan'ı olarak seçilen Mesut Kocagöz'ü tebrik ediyor, başkanlığının hayırlara vesile olmasını umuyorum. Önümüzdeki dönemde Kepez için göstereceği çalışmalar yolunda kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Mesut Kocagöz ise Akçay ve yönetimine teşekkür ederek, Antalya'nın iş insanlarını ve sivil toplum kuruluşlarının kendisi tarafından çok önemsendiğini belirtti.

"Kalıcı eserler bırakacağız"

Seçim çalışmalarında vadettiği ve yapılması planlanan projelerden bahseden Kocagöz, "Bu konuda belediyemiz kadar iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarına da iş düşüyor, STK temsilcileri bizleri mutlaka ziyaret etmeli, belediyemizin yapabileceği şehrimizin ve vatandaşımızın yararına olan projeleri dile getirmeli. Seçim süreci sona erdi, biz belediye başkan adayları olarak yerel yönetimde projeler üretmek ve bölge halkına hizmet edebilmek için yarıştık. Vatandaşımız bizleri başkan olarak görmek istedi, bizler de proje ve halkımıza hizmet odaklı ve şeffaf bir yönetim olacağız. Makam odamızın kapısı hep açık olacak, 5 yıl boyunca Kepez'de yaşayan tüm halkımıza siyaset, ideoloji, parti gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Görevi devraldığımız günden itibaren, başkanlığımız süresi boyunca yaptığımız işeri ve bilançomuzu halkımıza şeffaf bir şekilde göstererek Kepez'e kalıcı eserler bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda MÜSİAD Antalya Başkanı Ali Akçay, seçimi başarıyla tamamlaması nedeni ile Başkan Kocagöz adına, aldığı oy oranı sayısıyla Kilis'te fidan dikildiğini iletti, fidanların sertifikasını hediye ederek Kocagöz'ü tebrik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti - Son Dakika

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