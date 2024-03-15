MÜSİAD Belçika, Brüksel'de Geniş Katılımlı İftar Programı Düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Şubesi, Brüksel'de geniş katılımlı iftar programı düzenledi.
MÜSİAD Belçika'nın Brüksel'de düzenlediği iftar programına, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, MÜSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın ile çok sayıda Belçikalı siyasetçi ve iş insanı katıldı.
Programda konuşan Büyükelçi Uysal, MÜSİAD'ın düzenlediği iftara katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
İftara çok sayıda Belçikalı siyasetçinin de katıldığına dikkati çeken Uysal, özellikle Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib ile bazı önemli konularda fikir alışverişinde bulunduğunu anlattı.
Uysal, ramazanın içe dönüp sakinleşme, kendini bulma, temizlenme ve arınma ayı olduğunu anımsattı.
Türklerin Belçika'ya göçünün 60'ıncı yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerine işaret eden Uysal, Belçika'daki Türklerin artık kendi iş yerlerini kurduklarını ve toplumda çok önemli bir yere sahip olduklarını söyledi.
MÜSİAD Belçika Başkanı Apaydın da "İftar programına çok güzel katılım oldu. 300'e yakın misafirimiz vardı. Özellikle siyasilerin rağbet göstermesini, hem MÜSİAD hem de Türk toplumu adına büyük bir başarı olarak görüyoruz." dedi.
Orta Doğu'da yaşanan üzücü gelişmelere dikkati çeken Apaydın, Bakan Lahbib ile yaptığı görüşmede bu konuya değindiğini ve duruma daha fazla hassasiyet göstermesini talep ettiğini belirtti.
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