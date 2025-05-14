MÜSİAD "Bir ve Beraber Otuz Beş Yıl" almanağını yayımladı - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD "Bir ve Beraber Otuz Beş Yıl" almanağını yayımladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), "Bir ve Beraber Otuz Beş Yıl" başlığıyla yayımladığı almanak ile derneğin kurulduğu 1990 yılından bugüne uzanan süreci tarihsel, tematik ve sosyolojik bir çerçevede ele alarak MÜSİAD'ın kurumsal hafızasını kalıcı bir esere dönüştürdü.

14.05.2025 16:50
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), "Bir ve Beraber Otuz Beş Yıl" başlığıyla yayımladığı almanak ile derneğin kurulduğu 1990 yılından bugüne uzanan süreci tarihsel, tematik ve sosyolojik bir çerçevede ele alarak MÜSİAD'ın kurumsal hafızasını kalıcı bir esere dönüştürdü.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek 35 yıllık geçmişine ışık tutan kapsamlı bir yayıma imza attı.

Türkiye'nin son 35 yıllık sosyoekonomik dönüşümüne eşlik eden MÜSİAD, bu yayında yalnızca kendi serüvenini değil, aynı zamanda Anadolu sermayesinin örgütlenme çabasını, yerli ve milli kalkınma perspektifinin gelişimini ve iş dünyasında ahlaki değerler temelinde inşa edilen bir duruşu da belgeliyor.

Bir ve Beraber Otuz Beş Yıl almanak çalışması; sözlü tarih görüşmeleri, dönemsel analizler, görsel arşivler ve belge taramalarıyla zenginleştirilmiş bir içerik sunuyor.

MÜSİAD'ın kurucularından bugüne kadar görev alan genel başkanlara, komisyon temsilcilerinden teşkilat yöneticilerine kadar birçok ismin birinci elden tanıklıkları, eserde detaylı biçimde yer alıyor.

Almanak, MÜSİAD'ın sadece bir iş dünyası örgütü değil; aynı zamanda sivil toplumu güçlendiren, değer temelli kalkınma modelini önceleyen ve Türkiye'nin yerli girişimci ekosistemine yön veren bir yapı olduğunu ortaya koyuyor.

Bugün yurt içinde 83 irtibat noktası, yurt dışında ise 85 ülkede toplam 183 noktada faaliyet gösteren MÜSİAD, Türkiye'nin en yaygın sivil toplum kuruluşlarından biri konumunda.

Almanakta, MÜSİAD'ın 28 Şubat sürecinden 15 Temmuz direnişine, pandemi gölgesindeki organizasyonlardan büyük depremlere kadar birçok kritik dönemde aldığı sorumlu ve ilkeli pozisyonlar da yer buluyor.

Aynı zamanda MÜSİAD EXPO, Uluslararası İş Forumu, Genç MÜSİAD, Türkiye'nin Gücü Ödülleri, Karz-ı Hasen Sandığı, SAMEKS gibi marka haline gelmiş projeler de bu çalışmada ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Almanak, kuruluş sürecinde destek ve katkı sağlayan önemli isimlere de yer veriyor.

Başta merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Anadolu sermayesinin kurumsallaşması yolunda yön gösterici olmuş liderlerin katkıları, belgeler ve tanıklıklarla aktarılıyor.

MÜSİAD'ın ortaya koyduğu vizyonun, sadece ekonomik değil; ahlaki, sosyal ve kültürel boyutları da içeren bütüncül bir anlayışla şekillendiği vurgulanıyor.

1980 sonrası Türkiyesinde şekillenen kalkınma modelinde Anadolu iş dünyasının sesi olmayı başaran MÜSİAD, bu eserle birlikte geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunu kalıcı bir arşive dönüştürüyor.

Kurumsal arşiv özelliğinin ötesinde, Türkiye'de iş dünyası, sivil toplum ve ekonomik tarih alanlarına katkı sunabilecek kapsamlı bir kaynak olarak dikkati çekiyor.

Her satırında kolektif bir emeğin, değer odaklı bir duruşun ve sivil toplum iradesinin izlerini taşıyan eser; MÜSİAD'ın gelecek vizyonuna da ışık tutmayı hedefliyor.

Bir ve Beraber Otuz Beş Yıl almanak çalışması, MÜSİAD'ın resmi web sitesi olan www.musiad.org.tr adresinden dijital olarak da erişime açıldı.

Aynı zamanda 35. yıla özel yapılan Bir ve Beraber 35 Yıl adlı belgesel de MÜSİAD'ın Youtube kanalında (youtube.com/MUSIADTV) yayınlandı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD 'Bir ve Beraber Otuz Beş Yıl' almanağını yayımladı - Son Dakika

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