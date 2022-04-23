MÜSİAD'dan "Gönül İftarı" programı - Son Dakika

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Darülaceze sakinlerinin katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi'nde "MÜSİAD Gönül İftarı Programı" düzenlendi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyonu Koordinasyonunda düzenlenen programa, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları Soner Meşe ve Doğan Alperen, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Darülaceze Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD üyeleri ve Darülaceze sakinleri katıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Asmalı, MÜSİAD olarak kuruldukları günden bu yana bu inanç ve sorumlulukla hareket ettiklerini belirterek, kazançlarını bölüşmeyi lütuf değil, zaruret ve ibadet olarak gördüklerini kaydetti.

Asmalı, bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişiye ev ve yuva olan Darülaceze'de bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

İstanbul'daki kimsesiz çocukları, cami avlusunda yatan muhtaçları bir araya toplayıp, huzur içinde yaşamalarını sağlama misyonuyla kurulan Darülaceze'nin, nerede bir düşkün varsa yardım eli uzatan bir kurum olduğunu aktaran Asmalı şunları kaydetti:

"2. Abdülhamit ise bu girişimiyle bizlere; kimsesizlerin kimsesi olan Darülaceze ile gönüllülüğün keyfi değil, bir nevi insanlık vazifesi olduğunu gösteriyor. Toplam 27 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulan Darülaceze bünyesinde 7 aceze servisi, bir poliklinik, bir çocuk kreşi, rehabilitasyon merkezi, fırın, mutfak, kesimhane, buzhane, çamaşırhane, terzihane, matbaa, marangozhane, ayakkabı tamir atölyesi ve demirhane bulunuyor.

Darülaceze'nin ruhu sevgi ve muhabbetle yaşatılıyor. Medeniyetimizden aldığımız insanlık değerleri ve vakıf şuuru, Darülaceze'de din, dil, etnik kimlik ayırt edilmeden tüm misafirlere eşit mesafede aktarılıyor. Sakinlerin dertleri de mutlulukları da sahipleniliyor. Dertler paylaşılarak azalırken, mutluluklar ise sohbetle çoğalıyor. Atölye çalışmalarıyla yeni meziyetler kazanan sakinler, el emeği göz nuru ürünleriyle yaşama daha da çok bağlanıyor."

Asmalı, MÜSİAD olarak bu yuvayı sürdürülebilir kılmak adına tüm üyeleriyle seferberlik ruhuyla ilerlediklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgesel ve küresel savaşlar, doğal afetler, kaza ve salgın hastalıklar nedeniyle dünya genelinde milyonlarca çocuk yetim kalıyor. Uluslararası verilere göre her gün yaklaşık 10 bin çocuk ailesini kaybediyor. Yetim kalmanın en temel sebeplerinden biri ise savaşlar. Dünyanın farklı bölgelerinde ise 218 binden fazla çocuk işçi hayatını idame ettirmeye çalışırken, yalnızca Avrupa'da 110 binden fazla çocuk kaybolmuş durumda.

Dünyada korumasız kalan yetim, öksüz ve sosyal yetimler için faaliyet yürüten Yetim Vakfı iş birliğinde ortak bir iyilik hareketine imza attık. MÜSİAD üyeleri olarak Yetim Sponsorluk Sistemi'nden 12 bin çocuğa hami olacağız inşallah. 'Yetimin Gönlüne Dokun İyiliğe Kanatlansın Dünya' yetim hamilik sertifikası kapsamında 12 bin yetim çocuğun eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayacağız.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay ve MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın katılımı ile Çocuk Evleri'ne destek protokolünü de imzaladık. Ekonomimizin gelişimi için verdiğimiz desteği aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerimizle taçlandırıyoruz. Bu anlamda geleceğimiz olacak çocuklarımıza sahip çıkmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz."