MÜSİAD\'dan Yeni Dünya Düzeni Vurgusu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, küresel dengelerin değiştiğine dikkat çekerek, "Eski dünya düzeni yıkıldı, yenisi kuruluyor. Türkiye, bu yeni düzende söz sahibi ve oyun kurucu bir ülke olarak liderliğini sürdürecektir" dedi.

MÜSİAD Antalya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi. Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, Ramazan ayının bereketini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sektörel derinleşmenin önemine vurgu yapan Akgül, "Her sektör kendi meselelerini derinlemesine ele almalı ve çözüm önerilerini somutlaştırmalıdır" dedi.

Akgül, "Kalıcı güç, yüzeysel adımlarla değil, derinlikli çalışmalarla oluşur. Bizler sadece üretmeyi değil, sahip çıkmayı da görev biliyoruz. Birlikte düşünen ve çalışan yapılar, geleceği izleyen değil, inşa eden yapılardır" ifadelerini kullandı.

"MÜSİAD, ahilik kültürünün günümüzdeki temsilcisidir"

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise kurumun büyüklüğünü rakamlarla değil, taşıdığı "ruh" ile tanımladı. MÜSİAD'ın 15 bine yakın üyesi ve 3 milyona yakın istihdam katkısıyla dev bir teşkilat olduğunu belirten Özdemir, "MÜSİAD, 13. yüzyılın Ahilik teşkilatının günümüzdeki yansımasıdır. Bizim için insan kazanmak, para kazanmaktan önce gelir. Kazandığını kendinden değil, haktan bilen bir erdemlilik hareketiyiz" dedi.

Dünyanın kritik bir eşikten geçtiğini ve güç dengelerinin yer değiştirdiğini ifade eden Özdemir, bölgedeki çatışmaların dönemsel bir krizden ziyade yeni bir sistemin ayak sesleri olduğunu savundu. Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberiyken ayakta kalan tek ülke Türkiye'dir. Eski dünya düzeni geride kaldı, yeni düzen henüz kurulmadı. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yeni düzenin kurulmasında aktif rol oynayan bir ülke konumundadır. Bu coğrafyanın en karanlık dönemlerinde liderliğe sahip çıkmak en büyük ödevimizdir. İnanıyoruz ki bu asrın merkezinde Türkiye yer alacaktır."

İftar yemeği, yapılan duaların ve sektörel istişarelerin ardından sona erdi. MÜSİAD Antalya Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül ve çok sayıda davetli katıldı. - ANTALYA