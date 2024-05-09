MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı: '34 yıl önce başlayan yolculuğumuz devam ediyor' - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı: '34 yıl önce başlayan yolculuğumuz devam ediyor'

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı: \'34 yıl önce başlayan yolculuğumuz devam ediyor\'

MÜSİAD'ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, şehirlerini ekonomik ve sosyal anlamda geliştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Boyacı, MÜSİAD'ın vizyoner ve samimi niyetleriyle dünya çapında büyüdüğünü ve gurur duyduklarını ifade etti.

09.05.2024 17:12  Güncelleme: 18:05
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MÜSİAD'ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, "34 yıl önce başlayan yolculuğumuz, kurulduğumuz gündeki gibi taşıdığımız şevk ve heyecanla şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

MÜSİAD'ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, "1990 yılında MÜSİAD, vizyoner, samimi ve halis niyetleriyle yolculuğuna başladı. Daha adil ve müreffeh bir dünyanın var olabileceğine inanan, milletiyle el ele üreten ve gelişen, dünyanın dört bir tarafına yayılmış büyük MÜSİAD'tan gurur duyuyoruz" dedi.

Köklerine ve medeniyet değerlerine bağlı kalırken, attığı her adımı dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümü doğru okuyarak atan MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, "34 yıldır MÜSİAD, üyelerinden aldığı güç ve mazimizden aldığımız tecrübe ile yolumuza devam ediyoruz. MÜSİAD Denizli Şubesi olarak şehrimizi ekonomik ve sosyal anlamda geliştirmek için uğraş veriyoruz. Yeni projeler üretmeye ve girişimcileri desteklemeye gayret gösteriyoruz. Bu yolda geçmişten bugüne MÜSİAD Denizli Şubemize emek vermiş olan Şube Başkanlarımız Arif Gören, Mehmet Gökçe, Ali Filiz, Şahin Tin, Mehmet Eyüpoğlu, Fevzi Özdemir, Ayhan Doğruyol, Necip Filiz, İsmail Biltekin ve Mehmet Akgün'e şükranlarımızı sunuyor, aramızdan ayrılan ebediyete intikal etmiş tüm üyelerimize Allah'tan rahmet dilerim. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerimize ve tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı: '34 yıl önce başlayan yolculuğumuz devam ediyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı: '34 yıl önce başlayan yolculuğumuz devam ediyor' - Son Dakika
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