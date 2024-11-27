MÜSİAD EXPO 2024'te Türkiye-Irak İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MÜSİAD EXPO 2024'te Türkiye-Irak İşbirliği

MÜSİAD EXPO 2024\'te Türkiye-Irak İşbirliği

MÜSİAD EXPO 2024'te Türkiye ile Irak arasındaki ticaret ve işbirliği fırsatları tartışıldı.

27.11.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı sürüyor.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen "Türkiye- Irak Stratejik Ortaklıkları: Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmede İnşaat ve Ticaretin Rolü" panelinde, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliği, yeni projeler ve halihazırdaki durum ele alındı.

MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdullah Bozatlı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Irak- Türkiye İş Konseyi Başkanı Cafer Resul Al-Hamdany, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ile Erbil Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Dara Jalil Khalil Al-Khayat katıldı.

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, hedeflerinin ticareti en az 30-40 milyar doların üzerine çıkarmak olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda da bizim bunu çıkarabilmemiz için ilk olarak İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın modernizasyonunu ve Ovaköy Sınır Kapısı'nın bir an önce açılmasını desteklemeliyiz." dedi.

Irak'a daha hızlı ve ekonomik şekilde ulaşılabilmesi, nakliye süreçlerindeki gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve tüm tırların serbest dolaşımının önemli bir adım olacağına dikkati çeken Acar, "Türk firmalarının Irak'a yapacağı yatırımları teşvik ediyoruz. Halihazırda firmalarımızın Irak'ın yerel kalkınmasına katkı sağlayan üretim tesisleri ve iletişim ofisleri bulunmaktadır. Bununla beraber Irak'ın ihtiyaçlarına zamanında ulaşması ve firmalarımızın sorunsuz çalışması için Türk firmalarımızla Iraklı otoriterleri bir araya getirip sorunların çözülmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Acar, Irak'taki projelerin sadece fiziksel altyapının geliştirilmesiyle sınırlı kalmayıp, bölgesel kalkınmaya birçok açıdan katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk müteahhitlerin üstlendiği hastane projeleri, modern sağlık hizmetlerinin bölge halkına ulaşmasını sağlıyor. Bu projeler sadece sağlık altyapısını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yerel ekonomiye de istihdam ve bilgi transferi yoluyla katkı sağlıyor. Türk firmalarının gerçekleştirmiş olduğu kamu projeleri, barajlar, yollar ve enerji tesisleri gibi projeler Irak'ın hem ulusal hem de bölgesel düzeyde ekonomik altyapısını güçlendiren temel yatırımlar arasında yer alıyor."

"Ticaret hızlanınca her zaman kendine bir yol arıyor"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş da dünyanın salgından sonra ticarette kendine yeni yollar aramaya başladığını ifade ederek, "Bölgesel savaşlar, pandemi, lojistik krizleri ticareti belli açılardan yavaşlatıyordu. Tabii ticaret, dijitalleşmeyle beraber çok da hızlandı." diye konuştu.

Altunbaş, "Dünyanın birçok büyük şirketi İstanbul ya da Türkiye'nin herhangi bir noktasında kendi şirketlerini kuruyor. Eğer Irak'ın ticari ve iktisadi hayatını geliştirmek istiyorlarsa öncelikle Türkiye'de şirketler kurmaları lazım, dünya entegrasyonunu sağlayabilmeleri için burada güçlü ofisler oluşturmaları lazım. Türkiye'nin uluslararası hukuk, ticaret mevzuatı son derece güçlü." görüşlerini kaydetti.

Irak-Türkiye İş Konseyi Başkanı Cafer Resul Al-Hamdany ise Irak ve Türkiye arasındaki ticaretin birçok aşamadan geçtiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023'te 18 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

Bu rakamın Irak ve Türkiye arasındaki örnek bir ticaret hacmi olduğunu vurgulayan Al-Hamdany, "20 milyar dolar gerçekten büyük ve iyi bir rakamdır. Türkiye'deki ve Irak'taki iş adamları arasında ilişkiler var ve rakamlar bundan daha fazlasına ulaşabilir." şeklinde konuştu.

Irak'ın birçok imkana sahip olduğunu anlatan Al-Hamdany, Kalkınma Yolu Projesi ile Irak ve Türkiye arasındaki malların geçişinin kolaylaşacağını söyledi.

Al-Hamdany, "Türkiye'nin malları Irak'tan geçerek Körfez ülkelerine rahatlıkla ulaşabilir. Bu ilişkiler çok önemli, bundan en çok fayda gören Irak olacak, bundan sonra da Türkiye fayda görecektir." dedi.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Dara Jalil Khalil Al-Khayat da Türkiye-Irak ilişkilerine değinerek, Türk şirketlerinin sanayi ve ticaret alanında Irak ile işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi.

Irak'tan Türkiye'ye olan turist sayısının da artış gösterdiğini belirten Al-Khayat, iki ülke arasında karşılıklı uçuşlar yapıldığını hatırlattı.

Al-Khayat, özellikle yaz sezonunda uçuşlarda yoğun bir talep olduğunu söyleyerek, yaklaşık 2 milyon turistin Irak'tan Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

Bu durumun iç piyasaya da önemli bir katkı sağladığını aktaran Al-Khayat, "İhracattan ziyade esnaf ticaretini de önemli bir şekilde artırıyor. Buna ek olarak Türkiye'de gayrimenkul sahibi olan birçok Iraklı var." diye konuştu. Al-Khayat, Irak'ta yoğun olarak Türk ürünleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Panelin ardından katılımcılara hediye takdim edildi, aile fotoğrafı çekildi.

MÜSİAD EXPO'da, yurt dışı alım heyetleri ile Türk iş insanlarının B2B görüşmeleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD EXPO 2024'te Türkiye-Irak İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: “Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek“ diyordu Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:21 Piyasalarda sahte dolar krizi Piyasalarda sahte dolar krizi
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 18:45:12. #1.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD EXPO 2024'te Türkiye-Irak İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.