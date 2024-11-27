MÜSİAD EXPO 2024\'te Türkiye-Irak İşbirliği

Ekonomi

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı sürüyor.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen "Türkiye- Irak Stratejik Ortaklıkları: Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmede İnşaat ve Ticaretin Rolü" panelinde, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliği, yeni projeler ve halihazırdaki durum ele alındı.

MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdullah Bozatlı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Irak- Türkiye İş Konseyi Başkanı Cafer Resul Al-Hamdany, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ile Erbil Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Dara Jalil Khalil Al-Khayat katıldı.

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, hedeflerinin ticareti en az 30-40 milyar doların üzerine çıkarmak olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda da bizim bunu çıkarabilmemiz için ilk olarak İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın modernizasyonunu ve Ovaköy Sınır Kapısı'nın bir an önce açılmasını desteklemeliyiz." dedi.

Irak'a daha hızlı ve ekonomik şekilde ulaşılabilmesi, nakliye süreçlerindeki gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve tüm tırların serbest dolaşımının önemli bir adım olacağına dikkati çeken Acar, "Türk firmalarının Irak'a yapacağı yatırımları teşvik ediyoruz. Halihazırda firmalarımızın Irak'ın yerel kalkınmasına katkı sağlayan üretim tesisleri ve iletişim ofisleri bulunmaktadır. Bununla beraber Irak'ın ihtiyaçlarına zamanında ulaşması ve firmalarımızın sorunsuz çalışması için Türk firmalarımızla Iraklı otoriterleri bir araya getirip sorunların çözülmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Acar, Irak'taki projelerin sadece fiziksel altyapının geliştirilmesiyle sınırlı kalmayıp, bölgesel kalkınmaya birçok açıdan katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk müteahhitlerin üstlendiği hastane projeleri, modern sağlık hizmetlerinin bölge halkına ulaşmasını sağlıyor. Bu projeler sadece sağlık altyapısını iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yerel ekonomiye de istihdam ve bilgi transferi yoluyla katkı sağlıyor. Türk firmalarının gerçekleştirmiş olduğu kamu projeleri, barajlar, yollar ve enerji tesisleri gibi projeler Irak'ın hem ulusal hem de bölgesel düzeyde ekonomik altyapısını güçlendiren temel yatırımlar arasında yer alıyor."

"Ticaret hızlanınca her zaman kendine bir yol arıyor"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş da dünyanın salgından sonra ticarette kendine yeni yollar aramaya başladığını ifade ederek, "Bölgesel savaşlar, pandemi, lojistik krizleri ticareti belli açılardan yavaşlatıyordu. Tabii ticaret, dijitalleşmeyle beraber çok da hızlandı." diye konuştu.

Altunbaş, "Dünyanın birçok büyük şirketi İstanbul ya da Türkiye'nin herhangi bir noktasında kendi şirketlerini kuruyor. Eğer Irak'ın ticari ve iktisadi hayatını geliştirmek istiyorlarsa öncelikle Türkiye'de şirketler kurmaları lazım, dünya entegrasyonunu sağlayabilmeleri için burada güçlü ofisler oluşturmaları lazım. Türkiye'nin uluslararası hukuk, ticaret mevzuatı son derece güçlü." görüşlerini kaydetti.

Irak-Türkiye İş Konseyi Başkanı Cafer Resul Al-Hamdany ise Irak ve Türkiye arasındaki ticaretin birçok aşamadan geçtiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023'te 18 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

Bu rakamın Irak ve Türkiye arasındaki örnek bir ticaret hacmi olduğunu vurgulayan Al-Hamdany, "20 milyar dolar gerçekten büyük ve iyi bir rakamdır. Türkiye'deki ve Irak'taki iş adamları arasında ilişkiler var ve rakamlar bundan daha fazlasına ulaşabilir." şeklinde konuştu.

Irak'ın birçok imkana sahip olduğunu anlatan Al-Hamdany, Kalkınma Yolu Projesi ile Irak ve Türkiye arasındaki malların geçişinin kolaylaşacağını söyledi.

Al-Hamdany, "Türkiye'nin malları Irak'tan geçerek Körfez ülkelerine rahatlıkla ulaşabilir. Bu ilişkiler çok önemli, bundan en çok fayda gören Irak olacak, bundan sonra da Türkiye fayda görecektir." dedi.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Dara Jalil Khalil Al-Khayat da Türkiye-Irak ilişkilerine değinerek, Türk şirketlerinin sanayi ve ticaret alanında Irak ile işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi.

Irak'tan Türkiye'ye olan turist sayısının da artış gösterdiğini belirten Al-Khayat, iki ülke arasında karşılıklı uçuşlar yapıldığını hatırlattı.

Al-Khayat, özellikle yaz sezonunda uçuşlarda yoğun bir talep olduğunu söyleyerek, yaklaşık 2 milyon turistin Irak'tan Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

Bu durumun iç piyasaya da önemli bir katkı sağladığını aktaran Al-Khayat, "İhracattan ziyade esnaf ticaretini de önemli bir şekilde artırıyor. Buna ek olarak Türkiye'de gayrimenkul sahibi olan birçok Iraklı var." diye konuştu. Al-Khayat, Irak'ta yoğun olarak Türk ürünleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Panelin ardından katılımcılara hediye takdim edildi, aile fotoğrafı çekildi.

MÜSİAD EXPO'da, yurt dışı alım heyetleri ile Türk iş insanlarının B2B görüşmeleri devam ediyor.