MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetimi Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya\'yı Ziyaret Etti

Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetimi, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yi ziyaret ederek hayırlı dileklerinde bulundu.

Ziyarette MÜSİAD Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetiminin yanı sıra Kadın Kolları Şube Başkanı Kübra Ekmekci ve yönetimi, Genç MÜSİAD Karabük Başkanı Yunus Emre Akın da hazır bulundu.

Başkan Ünal 2024 yerel seçimleri sonucunda Karabük Belediye Başkanlığı'na seçilen Özkan Çetinkaya'ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar dileyerek, iş dünyası olarak her türlü desteğe hazır oldukları ifade ettiler.

Ziyarette ayrıca, ekonomik faaliyetler, iş dünyası ve MÜSİAD'ın Karabük çalışmaları hakkında istişarede bulunan Ünal ve yönetimi daha sonra Çeyinkaya'ya plaket takdiminde bulundu. - KARABÜK