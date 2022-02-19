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MÜSİAD ortaklığında Almanya'ya ihracat - Son Dakika

MÜSİAD ortaklığında Almanya'ya ihracat

19.02.2022 10:07
MÜSİAD ortaklığında Almanya'ya ihracat

MÜSİAD Kırşehir üyesi Siperoğlu Makina, ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdi.

MÜSİAD Kırşehir üyesi Siperoğlu Makina, ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdi.

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, salgının etkisiyle dünyada bozulan tedarik zincirlerine alternatif arayışları Türkiye'ye ilgiyi artırırken üretime devam eden Türk şirketlerinin ihracatta mevcut pazarlara yenilerini eklediğini söyledi. Öz, "Türkiye ekonomisi, yıl boyunca yüksek ihracat performansını sürdürdü ve rekorlara imza attı. Tedarik zincirlerine alternatif arayışları, Türkiye'ye ilgiyi artırırken üretime devam eden Türk şirketleri ihracatta mevcut pazarlara yenilerini ekledi. Geçen yılın ilk ayında 15 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracatı, takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyerek yükseldi ve kasımda 21,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak-kasım döneminde ise ihracat yüzde 33,82 artışla 203 milyar 141 milyon dolara ulaşarak, OVP hedefi olan 211 milyar dolara yaklaştı. Son 12 aylık döneme bakıldığında ise Türkiye 221 milyar dolarlık dış satım gerçekleşti. Ülkemizin dış satımda yakaladığı bu başarı, kendisini ihracatın ithalatı karşılama oranında da gösterdi. Ocakta yüzde 83 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, eylülde yüzde 89,1'e ulaşırken ekimde tüm zamanların en yüksek değeri olan yüzde 93,4'e çıktı" dedi.

2022'de 230 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor

Türkiye'nin ihracatta önemli bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde olduğunu aktaran Öz, "Geçen yıl 115 milyar dolarlık pastayı Anadolu şehirleri gerçekleştirmiş ve hala da gerçekleştirmektedirler. Üretimin Anadolu'da da artarak büyümesi hem Anadolu şehirlerinde hem de ülkedeki gelir dağılımının adil olmasını sağlayacaktır. Büyük şehirlere göçler azalacak Anadolu'da da ciddi bir istihdam artışı gerçekleşecektir. Ercan Siperoğlu Makina Avrupa'da ağır sanayi devi sayılan bir ülkeye ihracat yapabiliyorsa gelinen noktanın ne denli önemli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kırşehir, İhracat, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD ortaklığında Almanya'ya ihracat - Son Dakika Ekonomi


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