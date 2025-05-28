MÜSİAD ve ATSO'dan Antalya Ekonomisine Güçlü Destek - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD ve ATSO'dan Antalya Ekonomisine Güçlü Destek

MÜSİAD ve ATSO\'dan Antalya Ekonomisine Güçlü Destek
28.05.2025 10:52
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MÜSİAD Başkanı Akgül ve ATSO Başkanı Hacısüleyman, Antalya'nın ekonomik potansiyelini değerlendirdi.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ı ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, bölgesel ticaretin gelişimi ve iş dünyasının karşılaştığı temel sorunlar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Yusuf Akgül: "Ülke ekonomisi için sahadayız"

Ziyaretin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, Türkiye'de yapılan her yatırımın sadece ulusal değil, küresel ölçekte stratejik önem taşıdığını vurguladı. "Bugün Türkiye'de atılan her ticari adım, dünyanın tam merkezine yapılan bir yatırımdır. Bu potansiyeli görmek ve değerlendirmek zorundayız," diyen Akgül, MÜSİAD olarak üyelerine sadece rehberlik etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda aktif çözümler geliştirdiklerini belirtti. Antalya'nın üretim gücü, sanayi potansiyeli ve girişimcilik ruhuyla Türkiye ekonomisine yön verebilecek bir şehir olduğunu vurgulayan Akgül, "Antalya sadece turizmle değil, ticaret ve sanayiyle de adından söz ettirmeli. Biz MÜSİAD olarak bu potansiyeli harekete geçirecek projelerle sahadayız" dedi.

Yusuf Hacısüleyman: "Finansmana erişim en büyük sorunlardan"

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise görüşmede iş dünyasının sahada yaşadığı temel sorunlara değindi. Finansmana erişimin her geçen gün daha da zorlaştığını vurgulayan Hacısüleyman, "İşletmelerimiz üretmek ve ihracat yapmak istiyor, ancak kaynaklara ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşıyor. Sahada gerçeklik, teorideki verilerle örtüşmüyor" açıklamasında bulundu.

MÜSİAD'tan somut adımlar

Yusuf Akgül, MÜSİAD'ın hem ulusal hem de bölgesel ölçekte ticareti güçlendirecek adımlar attığını belirtti. Üretimin desteklenmesi, ihracatın artırılması, girişimciliğin teşvik edilmesi ve dijital dönüşüm gibi birçok alanda MÜSİAD'ın aktif çalışmalar yürüttüğünü aktaran Akgül, "Biz laf üretmiyoruz, çözüm üretiyoruz. İş dünyasıyla el ele vererek daha güçlü bir ekonomik yapı oluşturma hedefindeyiz" dedi.

Ortak vizyon: Güçlü Antalya, Güçlü Türkiye

Ziyaret, karşılıklı iş birliği mesajlarıyla sona erdi. MÜSİAD ve ATSO'nun Antalya ekonomisini büyütmek adına ortak projelerde yer alması ve kentteki ticari dinamikleri daha da canlandıracak adımların atılması konusunda fikir birliğine varıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, antalya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD ve ATSO'dan Antalya Ekonomisine Güçlü Destek - Son Dakika

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