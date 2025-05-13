Müsilaj Balıkçılığı Vurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Müsilaj Balıkçılığı Vurdu

Müsilaj Balıkçılığı Vurdu

Gemlik balıkçıları, müsilaj nedeniyle ağ tamiri için büyük masraflar yapıyor, zararda.

13.05.2025 10:40
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Bursa'nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, müsilaj nedeniyle ağları zararı görmeyen balıkçı olmadığını belirterek, ağ tamirlerine ciddi paralar harcadıklarını söyledi.

Dalarel, denizlerde 15 Nisan'dan itibaren yasakların başladığını belirterek, yasağın 12 metreden büyük tenkeler için olduğunu, 12 metreden küçüklerin denizlere açılabildiğini belirtti.

Eylül ayından bu yana görülen müsilajın Marmara Denizi kadar balıkçıların da kabusu olduğuna dikkati çeken Dalarel, müsilaj nedeniyle teknelerdeki motorların ciddi zarar gördüğünü anlattı.

En büyük zararı da ağlara verdiğini vurgulayan Dalarel, şöyle konuştu: "Ağlarımızı patlattı. Denize açılıp ağı müsilaj nedeniyle zarar görmeyen balıkçı yok. Küçük balıkçıyı inanılmaz mağdur etti. 100 metre ağın değeri 10-15 lira arasında satılıyor. En küçük teknede bile en az 50-60 bin liralık ağ bulunur. Sezondan çıktık ağ tamiri sürüyor. Tüm kazancımızı ağ tamirine harcadık hatta cebimizden ilave harcama yaptık."

Dalarel, 5-6 metrelik bir kayığın bile 200 bin liralık ağ taşıdığını belirterek, "Bu ağın tam onarıma girmesi gerekti. Onarımıa 100 bin lira harcadı balıkçılarımız. Bazen balıkçılar onarımıyla aynı fiyata geldiği için yenisini almak zorunda kaldı." dedi.

15 Nisan'da çinokap ve istavrit ağını atmaları gerektiğini ancak denizdeki müsilajın buna engel olduğunu ve atacak sağlam ağlarının da bulunmadığını dile getiren Dalarel, "Balık sezonda da çoktu şimdi de var ama biz halen ağ tamiriyle uğraşıyoruz. Kıyılar hasarlı ağlarla dolu." diye konuştu.

76 yaşındaki balıkçı ve ağ tamircisi Erdoğan Sezginer ise bu yıl Gemlik Körfezi balıkçısının müsilaj nedeniyle cebine 1 lira koyamadığına ve üzerine de ağ tamirine harcama yaptığına dikkati çekerek, "Denize açıldın, ağ attın, gittin geldin, mazot hepsi masraf. Ama elde balık yok çünkü müsilaj çok. Herkes ağ tamiri yaptırdı bu yıl. Müsilaj giderek yoğunlaşıyor. Günlük 3 bin lira veriliyor ağ tamirine, maliyeti yüksek." ifadesini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Denizcilik, 3-sayfa, Ekonomi, Müsilaj, Çevre, bursa, Son Dakika

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