Musk'ın OpenAI Davası Jüri Tarafından Reddedildi

18.05.2026 22:35
Elon Musk'ın OpenAI yöneticilerine açtığı dava, zaman aşımı nedeniyle jüri tarafından reddedildi.

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman'a karşı "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettikleri" iddiasıyla açtığı davada jüri Musk aleyhine karar verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, California eyaletinin Oakland kentindeki federal mahkemede görülen davada jüri kararını açıkladı.

Dokuz kişilik jüri heyeti, Musk'ın OpenAI yöneticilerine karşı ileri sürdüğü iddiaları reddederken, davanın zaman aşımı süresi dolduktan sonra açıldığına hükmetti.

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers da danışman niteliğinde görev yapan jürinin kararını mahkemenin hükmü olarak kabul etti ve Musk'ın taleplerini reddetti.

Üç hafta süren dava boyunca jüri, Musk, Altman, Brockman ve Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella dahil birçok ismin ifadesine başvurdu.

Elon Musk, 2024 yılında açtığı davada Altman ve "suç ortakları" tarafından ihanete uğradığını belirterek, OpenAI'ı "kar peşinde koşmakla" suçlamıştı.

Dava dilekçesinde Musk, Altman ve ortaklarını şirketin "insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet" ile itham etmişti.

Kaynak: AA

