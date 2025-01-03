MUSKİ, Çamur Bertaraf Tesisini Kurarak 135 Milyon TL Tasarruf Edecek - Son Dakika
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Ekonomi

MUSKİ, Çamur Bertaraf Tesisini Kurarak 135 Milyon TL Tasarruf Edecek

MUSKİ, Çamur Bertaraf Tesisini Kurarak 135 Milyon TL Tasarruf Edecek

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak yeni tesisle, arıtma sürecinde oluşan çamur kendi imkânlarıyla bertaraf edilerek gübreye dönüştürülecek ve çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

03.01.2025 15:07  Güncelleme: 15:09
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MUSKİ Genel Müdürlüğü yılda 135 Milyon TL harcanarak bertaraf edilen arıtma tesisi çamurunu artık kendisi arıtacak. Muğla AAT'ye kurulacak tesis ile çamurdan gübre elde edilerek çiftçiye ücretsiz olarak dağıtılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü önemli bir yatırımı daha hayata geçirmeyi planlıyor. Menteşe İlçesinde bulunan Muğla Atıksu Arıtma Tesisi içine arıtma tesislerinde meydana gelen çamurları bertaraf edecek ve bunları gübreye dönüştürecek bir tesis kurulması amaçlanıyor.

Çamurun bertarafı yıllık 135 milyon TL'ye mal oluyordu

Atıksuyun arıtılması sırasında uygulanan işlemler nedeniyle tesislerde önemli miktarda çamur meydana geliyor. Oluşan bu çamurun bertarafı Muğla'da tesis bulunmadığı için farklı illere gönderiliyor ve bu da MUSKİ'ye yıllık 135 Milyon TL gibi maliyet getiriyordu. Bu nedenle MUSKİ yönetimi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla kente çamurun bertarafını sağlayabilecek bir tesis kurulması için harekete geçti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile birlikte Menteşe'de bulunan Muğla AAT'ye içine kurulacak bir tesis projesi hazırlandı. Ardından tesis için resmi prosedürler başlatılırken bu kapsamda Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED süreci tamamlandı ve 10 günlük askı süresi başladı. Tesisin kurulması ile birlikte Muğla genelinde bulunan 32 atıksu arıtma tesisinde meydana gelen günlük yaklaşık 120 ton çamur kapalı kamyonlarla Muğla AAT'ye getirilerek burada bertaraf edilecek. Böylelikle MUSKİ çamuru kendi bertaraf ederek yıllık yaklaşık 135 Milyon TL tasarruf elde edecek.

Çamurdan gübre elde edilecek ve üreticiye ücretsiz dağıtılacak

Çamur çevre ve doğaya hiçbir zarar vermeden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından geliştirilen kavitasyon cihazından geçirilecek ve anaerobik tanklara (digester) beslenerek gaz üretimi sağlayacak. Ayrıca bu proje ile çamurdan toprağa uyumlu ve doğaya hiçbir zararı olmayan gübre elde edilecek. Elde edilen organik gübre çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılarak kent ekonomisine de katkı sağlayacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Menteşe, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MUSKİ, Çamur Bertaraf Tesisini Kurarak 135 Milyon TL Tasarruf Edecek - Son Dakika

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