Muslim Tech Fest 2023 Londra'da Toplandı - Son Dakika
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Ekonomi

Muslim Tech Fest 2023 Londra'da Toplandı

Muslim Tech Fest 2023 Londra\'da Toplandı
21.06.2025 17:15
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MTF25, Müslüman teknoloji profesyonellerini etik teknoloji için Londra'da buluşturdu.

Dünyanın farklı ülkelerinden etik teknoloji anlayışını benimseyen Müslüman teknoloji profesyonelleri, girişimciler ve yatırımcılar, Londra'da düzenlenen Muslim Tech Fest'te (MTF25) bir araya geldi.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu MTF25, İngiltere'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Kanada başta olmak üzere 27 ülkeden 1500'ün üzerinde uluslararası katılımcıya kapılarını açtı.

İngiltere'nin en büyük Müslüman girişimcilik fuarı olan MTF25'te 30'dan fazla konuşmacı, etik teknoloji anlayışının nasıl benimsenebileceği, inanç ve inovasyonun zıt konular olmadığı ve yapay zeka dahil olmak üzere farklı konuları ele alacak.

Festivalde, farklı ülkelerden Müslüman girişimciler ürünlerini tanıtacak.

"Teknolojiye öncülük edenler, insanlık yararını kalplerinde taşımalı"

Muslim Tech Fest kurucuları Zahid Mahmood ve Arfah Farooq, düzenlenen basın toplantısında, MTF25'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahmood, Müslümanlar olarak ilk prensiplere geri döndüklerini, iş dünyası, teknoloji ve yeniliğin İslamiyet'e uygun şekilde nasıl inşa edilebileceğini düşünerek yola çıktıklarını belirtti.

Teknoloji ve bilim gibi önemli alanlara öncülük eden kişilerin, insanlık yararını kalplerinde taşıması gerektiğine işaret eden Mahmood, şunları söyledi:

"Teknoloji inşa ederken dikkate almamız gereken ilkeler olmalı. Bu teknoloji kime satılıyor, kim için yapılıyor, kimi etkileyerek ve kimleri dönüştürecek? Tüm bu sorulara cevap verirken, İslam'ın evrensel ahlaki ilkeleri bize sağlam bir rehberlik sunar. Bu nedenle Muslim Tech Fest olarak insanları harekete geçmeye ilham vermek, harekete geçmeleri için imkan sağlamak ya da sadece mesajlarını yaymalarına destek olmak gibi küçük ama anlamlı bir rol oynayabilirsek ve bunlardan sadece biri bile bugün burada karşılık bulursa, bu bizim için çok başarılı bir misyon olur."

Mahmood, Gazze'den de bazı firmaların festivale katılım sağladığını ve kendi hikayelerini anlatmak istediklerini dile getirerek, "Bu insanlar, son derece zor bir gerçeği yaşayan, gerçek hayatlar süren insanlar. Ancak şunun altını çizmek gerekir ki teknoloji tek başına bu dünyayı kurtarmayacak. Bu sadece bir kısmı. Bu yüzden Muslim Tech Fest'in şu üç şeyden birine vesile olmasını umuyoruz; insanlara ilham vermek, bu değişimi gerçekleştirmeleri için onları güçlendirmek ya da mesajlarını yaymalarına yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

Muslim Tech Fest, dünya genelinden girişimciler, yazılımcılar ve yatırımcıları bir araya getirerek bağlantı kurmalarını sağlamak, fikirleri paylaşmayı ve sektörün yerleşik normlarını sorgulamak amacıyla 2023'te kuruldu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muslim Tech Fest 2023 Londra'da Toplandı - Son Dakika

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