Mustafa Kemal Yolu'nda Etkinlikler - Son Dakika
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Ekonomi

Mustafa Kemal Yolu'nda Etkinlikler

Çanakkale'deki Mustafa Kemal Yolu'nda çocuklar ve gençler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

28.10.2024 13:47
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Filli Boya tarafından Türkiye'ye kazandırılan "Mustafa Kemal Yolu"nda açılışından itibaren birçok kez çocuklar ve gençler için etkinlik düzenlendi, halka açık yürüyüşler yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'deki tarihi alanın Zafere Selam projesiyle ebedi destekçisi olan Filli Boya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının yeni ziyaret rotası Mustafa Kemal Yolu projesinin destekçisi olmuştu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'ye intikalinden başlanarak Bigalı Köyü'ne gelip kurmuş olduğu karargahla harp sahasında izlediği 17 kilometrelik rotanın yenilenerek düzenlenmesini kapsayan proje, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında Atatürk'ün ve Türk milletinin yaşamında dönüm noktası olan büyük zaferi tekrar yaşatıyor.

Geçen sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında açılışı yapılan, Mustafa Kemal Yolu'nda birçok kez çocuklar, gençler için etkinlik düzenlendi, yerel halkla yürüyüşler yapıldı. Ziyarete açıldığından bu yana binlerce kişi, Atatürk'ün tarih sahnesine ilk çıktığı topraklarda onunla aynı yolu yürümek için adım attı.

Dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerleyen ve her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan Çanakkale Tarihi Alanı'nın dikkati çeken noktalarından biri olan yolda, Atatürk'ün zaferden emin bir şekilde ufka doğru bakarak düşmanı 9 numaralı siperden gözetlediği meşhur fotoğrafının da bir heykeli bulunuyor.

"Atatürk ve silah arkadaşlarının imkansızı başarma yolundaki ayak izleri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, geleceğin teminatı Cumhuriyet'e uzanan yolu açan Çanakkale Savaşları'nın ve "Çanakkale ruhu"nun tarihi mirasını korumayı amaçladıklarını aktararak, bunu gelecek kuşaklara taşımayı misyon edindiklerini belirtti.

Dayanışma şuurunun Çanakkale ruhu olarak tarihe kazındığı dönemi her zaman şükran ve minnetle hatırlamak istediklerini kaydeden Küçükoğlu, "Atamızın tarih sahnesine çıktığı topraklarda, onunla aynı yolu yürürken, ecdadımızın verdiği emsalsiz vatan mücadelesini derinden anlıyor ve bu mücadeleye tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, yolun, 1915'in mevzilerini gördükleri, hissettikleri, Atatürk ve silah arkadaşlarının imkansızı başarma yolundaki ayak izlerini takip ettikleri yol olduğuna dikkati çekerek, onların miraslarından ilham, geleceğe daha büyük bir umutla bakmak için de tarihten güç aldıklarını vurguladı.

Hem Çanakkalelilerin hem de yerli yabancı turistlerin yola ilgilerinden büyük mutluluk duyduklarına işaret eden Küçükoğlu, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelenlerin ortak bir amaç etrafında kenetlenmenin ruhunu hissettiklerini aktardı.

Küçükoğlu, savaş anlatımlarının kapalı alanlardan çıkarılıp savaşın yaşandığı alanlara yönelik mekansal düzenlemeler yapılması, bu alanların hikayelerinin ziyaretçilere çeşitlendirilerek sunulmasının etkili olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında tekrar hayat bulan bu yol, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi konuk eden tarihi alanın en dikkat çeken noktalarından biri oldu. Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk yılını geride bırakırken, herkesi Çanakkale ruhunu yerinde deneyimleyip yaşamak ve yaşatmak için Mustafa Kemal Yolu'nu ziyarete davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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