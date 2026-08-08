Mustafalar Köyü\'nde Yangın Sonrası Hasar Tespiti

Kütahya Merkez'e bağlı Mustafalar Köyü'nde meydana gelen ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının ardından, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan ekipler, zarar gören alanlarda gerekli tespitleri yaptı. Yangının tarım arazileri ve diğer alanlarda oluşturduğu hasarın belirlenmesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğü bildirildi.