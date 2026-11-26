Mersin'in Mut ilçesindeki zeytinyağı üretim tesisleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması hedefiyle zeytinyağı üretim tesislerindeki denetimlerini sürdürüyor. İlçe Müdürü Kerim Köken ile teknik ekiplerin katılımıyla yapılan denetimlerde, tesislerin genel hijyen koşulları ve teknik şartlara uygunluğu incelendi.

Denetimler kapsamında ayrıca gerekli analizlerin yapılabilmesi için üretim tesislerinden numuneler alındı.

Yetkililer, Mut zeytinyağının kalitesinin ve güvenilirliğinin korunması için saha denetimlerinin süreceğini belirterek, üreticilerin yanında ve tüketicilerin hizmetinde çalışmaların devam ettirileceğini ifade etti.