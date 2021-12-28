Üye Girişi
MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey; üretimde devamlılık" - Son Dakika

MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey; üretimde devamlılık"

28.12.2021 23:03
MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey; üretimde devamlılık"

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, " Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, üretimde devamlılık sağlanmasıdır. Proje finansmanları için kredi kanalları yatırımcılara derhal acil şekilde sunulmalıdır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde dövizde yaşanan kur hareketliliğine ilişkin konuşan Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Yılmaz, "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey üretimde devamlılık sağlanmasıdır. Bunun için de likit paranın bankalarda faize değil piyasada üretim teşvikine girmesi gerekmektedir" dedi.

"İnşaat projeleri fonlanmalıdır"

Sözlerini sürdüren MYP Lideri Yılmaz, "Yarım kalan ya da belli bir yüzdeyi örneğin; yüzde 70 oranında tamamlanmış inşaat projeleri mutlaka uzun ya da orta vade düşük faizli kredi ile fonlanmalıdır. Bu yapılırsa nispeten piyasalarda bir hareket oluşabilir. Bu şartlar altında insanlar herhangi bir destek alamadan bir yatırıma giremez. En azından proje finansmanları için kredi kanalları yatırımcılara derhal acil şekilde sunulmalıdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Muhafazakar Yükseliş Partisi, Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MYP Lideri Yılmaz: 'Türkiye'nin ihtiyacı olan şey; üretimde devamlılık' - Son Dakika Ekonomi


Amerikalı turisti sokak ortasında bıçaklayan saldırgan olay sonrası dans etti Amerikalı turisti sokak ortasında bıçaklayan saldırgan olay sonrası dans etti         
23:05
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
23:05 Amerikalı turisti sokak ortasında bıçaklayan saldırgan olay sonrası dans etti
23:04 CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? sorusunu 400 bin kişi yanıtladı
22:40 BDDK 13 bankaya "kredi" cezası verdi
22:40 İlk defa kredi ve burs alacak öğrencilere ödemeler bu gece
22:39 Mostafa Mohamed'in şutu fileleri havalandırdı
22:09 ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:08 Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı
22:08 Alpaslan Öztürk muhteşem golüyle takdir topladı
21:24 Uçağı birbirine katan kadına FBI müdahale etti
21:23 Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 23:12:41. #1.12#
SON DAKİKA: MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey; üretimde devamlılık" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement