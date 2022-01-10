n11.com'dan yılın ilk indirim kampanyası

Alışveriş platformu n11.com, yılın ilk indirim kampanyasıyla onlarca kategorideki yüzlerce üründe yapılacak sürpriz indirimleri müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

n11.com açıklamasına göre, platform, 10-11-12 Ocak'ta gerçekleştireceği sürpriz indirim kampanyasıyla yeni yılda müşterilerine "merhaba" diyor.

Web sitesi ve mobil uygulamadan farklı sürprizlerin sunulacağı kampanyada her gün 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ve 21.00 saatlerinde yenilenen saatlik indirimler de müşterilere sunulacak.

Giyim ve ayakkabıdan kozmetiğe, beyaz eşyadan cep telefonuna, bilgisayardan süpermarket ürünlerine, evcil hayvan ürünlerinden anne bebek ürünlerine kadar pek çok kategoriyi kapsayan sepet ve ürün indirimleri müşterilerinin yeni yılda bütçelerini rahatlatarak ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak.