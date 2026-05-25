Nadir Toprak Elementleri Çalıştayı Kütahya'da

25.05.2026 10:44
TÜBA, Kütahya'da nadir toprak elementleri üzerine bir çalıştay düzenliyor, stratejik kaynaklar ele alınacak.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) - Nadir Toprak Elementleri Çalışma Grubu, 12-13 Haziran'da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ev sahipliğinde, "Türkiye'de ve Dünya'da Geçmişten Geleceğe Nadir Toprak Elementleri Çalıştayı" gerçekleştirecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin stratejik kaynakları, bilim, teknoloji, ekonomi ve güvenlik boyutlarıyla çalıştayda ele alınacak.

Çalıştayda, Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik, Gazi, Ege, Yıldız Teknik, Afyon Kocatepe, Munzur, Sivas Bilim ve Teknoloji ve Kütahya Dumlupınar üniversitelerinden akademisyenler ile TÜBİTAK, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Eti Maden, ASELSAN ve özel sektörden 20'den fazla bilim insanı ve uzman bir araya gelecek.

5 oturum düzenlenecek

Çalıştay çerçevesinde nadir toprak elementlerinin üretim ve analiz süreçleri, çevre ve geri dönüşüm, ekonomi, güvenlik ve politika bağlamında toplam 5 oturumun düzenlenmesi planlanırken, bu kapsamda Türkiye'de nadir toprak elementleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda yürütülen çalışmalar ile Türkiye'deki AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri hakkında çeşitli bilgilerin paylaşılması öngörülüyor.

Nadir toprak elementlerinin saflaştırma işlemleri, analiz süreçleri ve nadir toprak oksitlerinin pilot ölçekten seri üretime geçişine ilişkin teknik konular da çalıştayda ele alınacak, bu elementlerin farklı uygulama alanlarındaki kullanımına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

"Nadir toprak elementlerinin kullanımı her yıl artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, nadir toprak elementlerinin son yıllarda yoğun bir şekilde gündeme geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Fosil yakıtlardan elektrikli sistemlere olan global enerji dönüşümü ile farklı savunma sistemlerinde kullanılmaları ve elektronik teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde nadir toprak elementlerinin kullanımı her geçen yıl artıyor. Bundan dolayı bu elementler artık kritik bir hal aldı. Nadir toprak elementlerinin, cep telefonları, elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri, havacılık, medikal ve diğer uygulamalarda kullanımının artması öngörülüyor. Çalıştayın nadir toprak elementlerine yönelik bilimsel bilgi üretimine katkı sağlamasının yanı sıra toplumda farkındalığın artırılmasına ve politika yapıcılar için bilim temelli önerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

